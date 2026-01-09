€ 5.0887
Furtună politică la Paris după aprobarea Mercosur de UE: Opoziţia pregăteşte moţiuni de cenzură contra guvernului lui Macron şi Comisiei Europene
Data actualizării: 19:56 09 Ian 2026 | Data publicării: 19:55 09 Ian 2026

Furtună politică la Paris după aprobarea Mercosur de UE: Opoziţia pregăteşte moţiuni de cenzură contra guvernului lui Macron şi Comisiei Europene
Autor: Andrei Itu

Emmanuel Macron Foto: Agerpres | Emmanuel Macron

Partide ale opoziţiei franceze au anunţat, vineri, pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva guvernului francez şi împotriva Comisiei Europene, după ce UE a aprobat acordul Mercosur.

 

Chiar dacă Franţa a votat contra Acordului Mercosur, opoziţia îi reproşează preşedintelui francez Emmanuel Macron că nu a fost capabil să coaguleze împreună cu alte state membre UE o minoritate de blocaj care să împiedice în Consiliul Uniunii Europene votarea acordului contra căruia protestează agricultorii europeni, transmite Reuters.

Acordul comercial între UE şi Mercosur, aprobat vineri de UE

Acordul comercial între UE şi blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia) a fost aprobat vineri de UE prin majoritate calificată. Au votat împotrivă Polonia, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria.

Belgia s-a abţinut, însă insuficient pentru constituirea unei minorităţi de blocaj care să împiedice întrunirea unei majorităţi calificate. Majoritatea înseamnă cel puţin 15 din cele 27 de state membre şi care împreună să însumeze cel puţin 65% din populaţia blocului comunitar.

Vezi și -  Catastrofă pentru fermierii din UE. Georgiana Teodorescu (AUR) dă cărțile pe față în legătură cu Acordul cu Mercosur / video

Unde va fi semnat Acordul Mercosur

Acordul Mercosur va fi semnat, săptămâna viitoare, în Paraguay în numele Uniunii Europene, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta din urmă şi statele UE cu industrii puternice axate pe exporturi, în special Germania, salută acordul ce înlesneşte accesul produselor industriale europene pe piaţa sud-americană.

Dar, în contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE, caz care dezavantajează fermierii europeni şi statele Uniunii cu sectoare agricole puternice, precum Franţa.

Macron şi guvernul său condus de premierul Lecornu, poziții oscilante despre Mercosur

Preşedintele Franței Emmanuel Macron şi guvernul său condus de premierul Sebastien Lecornu au avut poziţii oscilante cu privire la acest acord. Prins între loialitatea sa faţă de Bruxelles şi protestele agricultorilor francezi, Macron a transmis, în cele din urmă, săptămâna aceasta că Franţa va vota contra acordului în Consiliul Uniunii Europene.

Vezi și - Cinci state UE se opun acordului Mercosur. Reacția președintelui Nicușor Dan

Chiar dacă Macron a obţinut din partea Comisiei Europene concesii menite a proteja agricultorii în faţa efectelor negative, partidele de opoziţie îi reproşează că nu a reuşit să obţină printre statele Uniunii suficient sprijin, cu scopul de a împiedica votarea acestui acord, ori probabil că nici nu a dorit.

Prin urmare, partidul francez de extremă stânga "Franţa Nesupusă" (LFI) a transmis vineri o moţiune de cenzură contra guvernului Lecornu, în timp ce partidul de extremă dreapta "Adunarea Naţională" (RN) a anunţat că pregătește o moţiune de cenzură care să fie depusă de eurodeputaţii săi contra preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Slabe şanse de succes

Ambele moţiuni au slabe şanse de succes, mai ales cea contra preşedintei Comisiei, însă ele pot fi un nou prilej de contestare a politicilor Bruxelles-ului şi a unui guvern francez fragil lipsit de o susţinere parlamentară sigură. 

De asemenea, nu a reuşit nici măcar să obţină adoptarea bugetului pentru anul 2026 care deja a început.

În timp ce o lideră a grupului parlamentar al formaţiunii "Franţa Nesupusă", Mathilde Panot, consideră că Franţa a fost "umilită" de Bruxelles, lidera de facto a formaţiunii "Adunarea Naţională", Marine Le Pen, i-a solicitat preşedintelui Emmanuel Macron să ameninţe cu suspendarea plăţii contribuţiei Franţei la bugetul UE, scrie Agerpres.

