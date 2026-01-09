Macron, protejat de votul României? Scenariul din spatele trecerii acordului Mercosur. Scandal și în Guvern

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut. Toate celelalte state au votat pentru semnarea acordului. Dacă România se abținea, ar fi picat Mercosur.

„România a votat „pentru” pentru că acesta este votul indicat de președintele României, Nicușor Dan, către ambasadorul României care a fost astăzi prezent la vot. Dacă România s-ar fi abținut la vot, nici măcar nu era nevoie să voteze contra, acordul Mercosur cădea cu totul! S-ar fi atins cei 35% din UE necesari ca votul pentru a se respinge acordul Mercosur! Nicușor Dan și consilierii lui care nu se pricep au pus în cap agricultura României sunt niște trădători care își bat de joc de români și de viitorul și sănătatea copiilor noștri!”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a fost de acord cu Mercosur

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, vineri, că a cerut Bruxellesului garanții suplimentare pentru fermierii români. El a precizat că nu este de acord cu forma propusă a acordului UE - Mercosur și nu a semnat memorandumul ministerului Economiei referitor la Mercosur.

MAE a trecut peste Agricultură și a semnat Mercosur. Ministrul Barbu a trimis acordul nesemnat

Florin Barbu a transmis că MAE nu a ținut cont de opinia fermierilor români în discuțiile care au avut loc la nivelul UE cu privire la acest act.

„Citiți declaratia Mininistrului Barbu dupa întâlnirea Miniștrilor Agriculturii de săptămâna asta. Ne zice clar că a refuzat sa semneze un memorandum al Ministerului Economiei referitor la Mercosur. Ei, votul de azi din Consiliu pe Mercosur e dictat de Nicușor Dan fix în baza acestui document de la Ministerul Economiei. Aduceți-mi aminte, cine e Ministru la Economie? Ce partid?”, a scris Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, răspunsul fiind: USR.

VEZI ȘI: Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur

Am ajutat Franța

Franța s-a numărat printre statele care s-au opus acordului Mercosur, alături de Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut.

Toate celelalte state membre, inclusiv România, au votat pentru. Poziționarea României a fost cu atât mai controversată cu cât Bucureștiul este considerat un aliat tradițional al Parisului, iar ministrul român al Agriculturii s-a declarat împotriva formei actuale a acordului.

Să nu uităm un detaliu: Că Dacian Cioloș era poreclit de presa internațională „al doilea comisar european francez pe agricultură”.

În acest context, apare și scenariul potrivit căruia votul României ar fi contribuit indirect la trecerea acordului, permițând Franței să se opună oficial fără a bloca în mod real semnarea Mercosur și fără a-și asuma costuri politice interne în fața fermierilor francezi. Adică Emmanuel Macron nu a vrut să fie înjurat de fermierii din Franța și a scos cartoful fierbinte cu mâna României. În lipsa votului României, acordul nu ar fi întrunit majoritatea calificată necesară.

Acesta va fi cel mai mare acord de liber-schimb din istoria blocului cu grupul sud-american Mercosur

Acesta va fi cel mai mare acord de liber-schimb din istoria blocului cu grupul sud-american Mercosur, la peste 25 de ani de la începerea negocierilor și după luni de dispute pentru obținerea sprijinului unor state membre-cheie, relatează Reuters.

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, precum și țări precum Germania și Spania susțin că acordul reprezintă o parte vitală a eforturilor UE de a deschide noi piețe pentru a compensa pierderile de afaceri cauzate de tarifele impuse de SUA și pentru a reduce dependența de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

Oponenții, conduși de Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, afirmă că acordul va duce la creșterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali, care au lansat proteste în întreaga UE, blocând autostrăzi în Franța și Belgia și mărșăluind vineri în Polonia.

Ministrul francez al agriculturii, dna Annie Genevard, a declarat că lupta nu s-a încheiat și a promis să militeze pentru respingerea acordului de către Parlamentul European. De asemenea, grupurile ecologiste europene se opun acordului, organizația Friends of the Earth catalogându-l drept un acord 'distrugător pentru climă'.

Eurodeputații vor analiza ratificarea tratatului în săptămânile următoare. Votul s-ar putea dovedi strâns în plen, unde considerațiile naționale vor cântări greu.

Social-democratul german Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, și-a exprimat încrederea că acordul va fi adoptat, votul final fiind cel mai probabil în aprilie sau mai.

Negociat din 1999, acest acord creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, între Uniunea Europeană, Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay, adică peste 700 de milioane de consumatori.

Pentru criticii săi, acordul va zdruncina agricultura europeană prin avalanșa de produse mai ieftine și nu neapărat conforme cu normele de mediu ale UE, din cauza controalelor insuficiente. Pentru susținătorii săi, precum Germania și Spania, el va permite, dimpotrivă, relansarea unei economii europene aflate în dificultate, afectată de concurența chineză și de taxele vamale din Statele Unite, sintetizează AFP.