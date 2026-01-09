Ministrul Agriculturii solicită garanții suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a cerut, la Bruxelles, garanții suplimentare pentru fermierii români și menținerea unei politici agricole comune echitabile și nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur, a declarat, vineri, ministrul într-o postare pe Facebook.

„Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești! Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur”, a scris Barbu.

Ministrul Agriculturii a participat miercuri și joi la Reuniunea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană, întâlnire dedicată discuțiilor politice cu privire la viitorul Politicii Agricole Comune și Acordului UE-Mercosur.

Potrivit unui comunicat al MADR, la discuții au participat Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț și securitate economică, și Oliver Varhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

„Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor. Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru”, a mai scris ministrul pe Facebook.

Ministrul a mai cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat

De asemenea, oficialul român a mai cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor trei ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor trei ani. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare.

Potrivit ministrului, în ceea ce privește viitoare Politică Agricolă Comună (PAC), România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun. Barbu consideră că PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive.

„Susțin în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale”, a explicat ministrul Agriculturii.

Acesta a mai solicitat Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu „prin scrisori și fițuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic”. Barbu a cerut și retragerea documentului publicat în luna iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 și publicarea unui nou document care să conțină sumele clare ce revin fiecărui stat membru.

„Referitor la CBAM - Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrășămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare”, a mai arătat ministrul Florin Barbu.

După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un acord comercial cu Mercosur, care ar putea primi vineri aprobarea statelor membre, în pofida furiei fermierilor și a opoziției Franței, transmite AFP.

Din 1999, Comisia Europeană este angajată în negocieri dificile pentru a crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Negocierile au stagnat ani de zile din cauza dosarului agricultură.

Franța se opune în continuare acordului, așa cum a anunțat Emmanuel Macron joi seara, invocând o „respingere unanimă” din partea clasei politice franceze. În aceste condiții, Uniunea Europeană se pregătește să aprobe un acord comercial împotriva dorințelor principalei puteri agricole a continentului, o situație practic fără precedent.

Parisul explică însă că jocul nu s-a terminat, deoarece acordul, chiar dacă este semnat, trebuie încă supus ratificării Parlamentului European în câteva săptămâni

Votul ar putea fi strâns în Parlamentul European, unde vor prevala considerațiile naționale. Aproximativ 150 de europarlamentari (din 720) vor să întreprindă acțiuni pentru a încerca să blocheze implementarea acordului.

Tot împotrivă ar urma să se pronunțe și Polonia, Ungaria, Irlanda și Austria, dar cu toate acestea nu vor reuși să blocheze acordul.

Acest tratat între UE și patru țări Mercosur ar crea o zonă de liber schimb de peste 700 de milioane de consumatori, o mișcare cerută de comunitatea de afaceri. Eliminarea unei mari părți din tarife ar stimula exporturile europene de mașini, utilaje, vin și brânzeturi. În schimb, ar facilita intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor de curte, a zahărului, a orezului, a mierii și a soiei din America de Sud, cu cote scutite de taxe vamale care alarmează sectoarele afectate.