Mercosur trece peste fermierii europeni. UE susține acordul în ciuda protestelor - concluziile miniștrilor Agriculturii

Comisia Europeană pare să nu țină cont de protestele puternice din partea fermierilor europeni și merge înainte cu acordul comercial Mercosur. După ce au apărut numeroase tensiuni privind acest acord controversat, criticat pentru impactul asupra fiermierilor europeni și asupra mediului, miniștrii Agriculturii din UE au fost convocați miercuri, 7 ianuarie, la Bruxelles, pentru o întâlnire specială de criză, menită să găsească soluții de compromis.

Un document care prezintă conluziile reuniunii din 7 ianuarie, scoate în evidență oportunitățile pentru sectorul agroalimentar, în timp ce riscurile sunt menționate sumar, prin mecanisme de protecție.

Mercosurul - oportunitate sau risc pentru UE?

Astfel, în pofida criticilor, concluziile reuniunii miniștrii Agriculturii din UE subliniează că "menținerea piețelor deschise prin acordurile comerciale ale UE este esențială".

"Acordul UE-Mercosur este estimat să crească exporturile agroalimentare ale UE cu 50% și să protejeze 344 de indicații geografice europene", se mai susține în document.

Se pare că atât Comisia Europeană, cât și miniștrii europeni ai Agrigulturii, văd acordul Mercosur mai degrabă drept o oportunitate pentru fermierii exportatori, decât ca pe un risc. Totuși, este important de menționat că documentul recunoaște necesitatea unor garanții.

"Interesele fermierilor sunt atent luate în considerare, fiecare acord incluzând garanții, cote limitate, liberalizare graduală și mecanisme bilaterale de protecție. Pentru Mercosur, Comisia a propus un instrument de protecție fără precedent, cu mecanisme de monitorizare, „frână de urgență” și termene procedurale foarte scurte", se mai arată în document.

În pofida acestor concluzii, mai mulți specialiști în politici agricole au avertizat deja că astfel de formulări ridică îngrijorări în UE în legătură cu concurența neloială și standardele diferite de mediu și de siguranță alimentară.

Siguranța alimentară

Documentul vine și cu un răspuns informal la criticile privind standardele și siguranța alimentară. Este scos în evidență faptul că "normele UE privind siguranța alimentelor sunt printre cele mai stricte din lume", dar nu se precizează ce va face UE ca aceste reguli stricte să fie aplicate și monitorizate în țările Mercosur.

"Menținerea competitivității necesită condiții echitabile și un cadru de reglementare care să sprijine reziliența și inovarea. Normele UE privind siguranța alimentelor sunt printre cele mai stricte din lume. Comisia urmărește alinierea standardelor de producție pentru produsele importate și a stabilit principiul conform căruia reziduurile celor mai periculoase pesticide interzise în UE nu sunt permise în produsele importate", se mai arată în concluziile reuniunii din 7 ianuarie.

Costurile îngrășămintelor

Documentul face referire și la costurile îngrășămintelor. Mercosur este prezentat, în aceste concluzii, și ca o sursă de materii prime agricole. În plus, se anunță că vor fi mai mulţi bani pentru fermieri în bugetul Uniunii.

"În paralel, Comisia va continua să reducă costurile îngrășămintelor prin acorduri comerciale, inclusiv Mercosur, implementarea Declarației comune UE-SUA și negocierile cu parteneri bogați în gaze, precum Emiratele Arabe Unite, pentru a asigura aprovizionarea și a consolida reziliența Europei.

Această măsură pe termen scurt va fi însoțită de orientări privind mecanismul CBAM. Propunerea legislativă din 16 decembrie 2025 include un nou articol (27a) care permite monitorizarea impactului CBAM asupra pieței interne și suspendarea temporară a aplicării acestuia pentru anumite bunuri în circumstanțe neprevăzute, inclusiv retroactiv de la 1 ianuarie 2026.

Comisia va continua să monitorizeze atent prețurile îngrășămintelor, în special prin Observatorul Pieței Îngrășămintelor. Pe termen mediu, Comisia va prezenta în trimestrul II 2026 un Plan de acțiune pentru îngrășăminte, care va aborda transparența pieței, utilizarea nutrienților reciclați și a alternativelor, inclusiv prin ajustări ale cadrului de reglementare, dacă va fi necesar", se mai arată în document.

Abordarea este însă conderată de mulți drept pragmatică pentru că nu ar lua clar în considerare și riscurile de mediu sau standardele mai relaxate de producție din Mercosur.

În concluzie, deși Comisia Europeană face mai multe concesii în favoarea agricultorilor, ca să convingă statele membre să semneze acordul comercial Mercosur cu America Latină, controversele legate de acest acord nu dispar.

Franța continuă să se opună acordului UE-Mercosur

De altfel, reamintim că în timp ce s-a obținut sprijin din partea Italiei - până nu de mult, un oponent puternic al acordului, Franța continuă să se opună acordului UE-Mercosur și speră ca Parlamentul European să îl blocheze, în pofida ultimelor concesii făcute de Bruxelles.

Pentru ca acordul UE-Mercosur să fie semnat, Comisia Europeană trebuie să obțină o majoritate calificată, respectiv sprijinul a cel puțin 15 state membre, care să reprezinte minimum 65% din populația UE. Totuși, Franța susține că chiar dacă va fi obținută o majoritate suficientă asta nu înseamnă că Parlamentul European nu îl va bloca mai departe.