Cursa pentru vicepreședinția Băncii Centrale Europene: șase candidați propuși de Eurogrup

Şase candidaţi s-au înscris în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), pentru a-l înlocui pe spaniolul Luis de Guindos, al cărui mandat la instituţia cu sediul la Frankfurt se va încheia la sfârşitul lunii mai 2026, iar Eurogrupul (miniştrii de Finanţe din zona euro) va numi unul dintre ei în 19 ianuarie, transmite Reuters.

Cei şase sunt: Mario Centeno (Portugalia), Martins Kazaks (Letonia), Madis Muller (Estonia), Olli Rehn (Finlanda), Rimantas Sadzius (Lithuania) şi Boris Vujcic (Croaţia), a anunţat noul preşedinte al Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis.

Eurogrupul va trebui să selecteze unul dintre candidaţii propuşi

Eurogrupul joacă un rol central în acest proces, deoarece va trebui să selecteze unul dintre candidaţii propuşi de ţările zonei euro la începutul anului 2026. Alegerea acestora va trebui apoi aprobată de liderii celor 27 de state membre, după consultarea Parlamentului European şi a Consiliului Guvernatorilor BCE.

Pentru a avea succes, candidatul va avea nevoie de sprijinul a cel puţin 16 din cele 21 de state membre ale zonei euro, reprezentând cel puţin 65% din populaţia regiunii.

Alegerea viitorului vicepreşedinte al BCE marchează începutul unui proces de doi ani pentru înlocuirea celei mai mari părţi a Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, inclusiv a preşedintei Christine Lagarde în 2027. Tot în 2027 va fi numit economistul şef al Băncii Centrale Europene şi şeful operaţiunilor de piaţă, ceea ce ar urma să stârnească interesul mai multor ţări, apreciază analiştii.

Cei şase membri ai Comitetului executiv al BCE, numiţi de liderii UE, au fost în principal bărbaţi din patru state membre importante ale zonei euro, respectiv din Franţa, Germania, Italia şi Spania. Fostele state comuniste din estul Europei, care reprezintă o treime din bloc, nu au deţinut niciodată un loc.

Cei şase supervizează operaţiunile zilnice ale BCE.

Christine Lagarde este prima femeie care a condus Board-ul. De la întemeierea sa, în 1998, femeile au deţinut 19% din locurile din Board-ul BCE, conform Agerpres.

