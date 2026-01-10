Panică în sudul Italiei, Calabria, din cauza unui cutremur cu magnitudinea 5,1. Seismul s-a resimțit și în Malta / Foto

Anunțul a fost făcut de autorităţile italiene, citate de agenţiile DPA şi EFE.

Conform Protecţiei Civile şi pompierilor, în urma seismului nu au fost raportate victime, pagube materiale sau solicitări de intervenţie. Cutremurul s-a produs la ora locală 05:53 (04:53 GMT), la o adâncime de 65 de kilometri.

Unde a avut epicentrul cutremurul

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) a anunţat că seismul a avut epicentrul la aproximativ 20 de kilometri distanţă de coasta sudică a regiunii Calabria, în Marea Ionică.

Cutremurul a fost resimţit în extremitatea sudică a peninsulei italiene şi pe insula mediteraneană Sicilia, au relatat media italiene.

Agenţia de Protecţie Civilă a afirmat că a făcut verificări la faţa locului după cutremur şi a informat autorităţile locale pentru ca acestea să poată lua măsurile necesare.

Panică în rândul populației. Numeroase apeluri la serviciile de urgență

Cutremurul a provocat panică în rândul populaţiei italiene, cu mai multe apeluri către serviciile de urgenţă şi numeroase mesaje pe reţelele sociale, notează EFE.

Ca măsură de precauţie, circulaţia trenurilor între oraşele Roccella Ionica (sud) şi Melito di Porto Salvo (sud), pe linia Catanzaro-Melito, a fost suspendată de la ora locală 06:00 (05:00 GMT), pentru a se realiza verificări tehnice la nivelul infrastructurii, a transmis Reţeaua Feroviară Italiană.

Autorităţile au activat protocoale de monitorizare şi vigilenţă în vederea unor posibile replici, notează Agerpres.

Seism resimțit și în Malta

Cutremurul s-a resimțit și în Malta. Persoane din mai multe zone, precum Valletta, Sliema, Kirkop sau St. Julian's au fost trezite din somn, scrie Mirror.co.uk.

