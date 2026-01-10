Peste 2300 de arestări în Iran, pe măsură ce revolta a cuprins și Teheranul 

Potrivit CNN, care citează agenția Tasnim, afiliată statului iranian, cel puțin 100 de persoane au fost arestate în comitatul Baharestan, din provincia Teheran, sub acuzația că ar fi perturbat ordinea publică și ar fi coordonat "revolte” împotriva autorităților.

Guvernatorul local a declarat că cei reținuți ar fi recurs la folosirea armelor de foc și a obiectelor tăioase împotriva civililor, dar și a forțelor de securitate și ordine publică. Informațiile sunt prezentate exclusiv din perspectiva autorităților iraniene. Este important de precizat că în prezent, în Iran, accesul la surse independente este sever limitat.

Peste 2300 de arestări la nivel național

La nivel național, bilanțul arestărilor a depășit 2.300 de persoane în doar două săptămâni, potrivit organizației Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite. Datele nu au putut fi verificate și din alte surse, însă ele conturează dimensiunea fără precedent a valului de proteste care a cuprins Iranul.

Manifestațiile, declanșate inițial de inflația galopantă și de scumpirea accelerată a traiului zilnic, reprezintă cea mai serioasă revoltă împotriva regimului din ultimii ani.

În marile orașe, inclusiv în Teheran, protestele se desfășoară mai ales după lăsarea întunericului. Un locuitor al capitalei, care a vorbit sub protecția anonimatului din motive de securitate, a descris pentru presa internațională un oraș care prinde viață după ora 19:00. Străzile se umplu de oameni pe jos sau în mașini, iar mulțimea crește constant pe parcursul nopții, fără o direcție clară, dar cu un scop comun.

Potrivit acestuia, la manifestații participă oameni de toate vârstele: bărbați, femei și copii, care scandează lozinci din ferestre sau se adună în grupuri mari. Atmosfera este una de "elan de neoprit", în pofida riscurilor și a represiunii exercitate de autorități, relatează CNN.

Criza economică rămâne un factor central al nemulțumirilor. Prețurile bunurilor de bază au continuat să crească pe fondul instabilității politice, iar alimente esențiale precum ouăle și laptele au devenit mult mai scumpe pentru populație.