Galați: Cea mai spectaculoasă seră de plante tropicale din țară

Pe șantierul serei tropicale din Grădina Botanică a fost livrat și montat ascensorul care îi va purta pe vizitatori până în cel mai înalt punct de observație din interiorul Palmariului, aflat la 20 de metri înălțime, de unde coroanele palmierilor vor putea fi admirate în toată splendoarea lor.

În paralel, a început și amenajarea alveolelor în care vor fi aclimatizate plantele tropicale și se pregătește și structura viitoarei pardoseli din sticlă ce va permite observarea exponatelor în cele mai mici detalii.

Sera, cu o suprafață de 2.500 mp, va găzdui sute de specii de plante exotice și va include spații didactice, expoziționale, un lift panoramic și terase cu puncte de belvedere, a anunțat Costel Fotea.