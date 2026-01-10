Fiul fostului șah cere protestarilor iranieni să preia centrele orașelor. Răspunsul armatei

Apelul vine în a XIII-a zi de proteste. Mișcarea de protest este una dintre cele mai mari din ultimii ani, declanșate pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și de situația economică.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Reza Pahlavi, care trăiește în Statele Unite, i-a îndemnat pe iranieni "să iasă în stradă" sâmbătă și duminică seara și "să ocupe spațiul public". Potrivit acestuia, protestele trebuie să intre într-o nouă etapă.

"Obiectivul nu mai este doar de a manifesta pe stradă, ci și de a prelua centrele orașelor, rămânând pe teren", a transmis Reza Pahlavi.

Pe fondul acestui apel, autoritățile iraniene au continuat măsurile restrictive. Organizația nonguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securității cibernetice, a anunțat că întreruperea accesului la internet, decisă joi de regimul de la Teheran, era încă în vigoare sâmbătă.

Potrivit organizației, "datele arată că întreruperea continuă de 36 de ore limitează considerabil capacitatea iranienilor de a se informa și de a verifica siguranța prietenilor și a apropiaților".

Răspunsul armatei iraniene

Într-un comunicat publicat sâmbătă de site-uri semi-oficiale, armata iraniană a anunțat că va apăra "cu fermitate” interesele naționale, infrastructura strategică și proprietatea publică, acuzând Israelul și "grupuri teroriste ostile” că încearcă să submineze securitatea țării pe fondul protestelor.

"Armata, sub comanda Comandantului Suprem, împreună cu celelalte forțe armate, va proteja și apăra interesele naționale, infrastructura strategică a țării și bunurile publice, monitorizând în același timp mișcările inamicului din regiune", se arată în declarația oficială. Militarilor li s-a alăturat și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), care a transmis că protejarea realizărilor revoluției din 1979 și a securității naționale reprezintă o 'linie roșie'.

La nivel internațional, Statele Unite și-au reiterat sprijinul pentru protestatari. Secretarul de stat american Marco Rubio a reacționat după tăierea accesului la internet:

"Statele Unite sprijină curajosul popor iranian în timp ce Washingtonul urmărește cu atenție evoluțiile de la Teheran."