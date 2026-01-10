Numire șefi SRI, SIE și Parchete. Traian Băsescu: Nicușor Dan nu are de ce să accepte o târguială. Nu e de negociat

Numirea viitorilor directori ai SRI și SIE va fi analizată „la pachet” cu desemnarea șefilor marilor Parchete, potrivit mai multor surse politice. Aceleași surse vorbesc despre „patru-cinci” variante aflate în prezent pe masa decidenților pentru conducerea serviciilor de informații. În luna septembrie, președintele Nicușor Dan declara că are deja o „listă scurtă” de nume pentru aceste funcții-cheie. Un subiect care, de-a lungul timpului, a stârnit constant interesul public și dezbateri intense, având în vedere rolul vital al serviciilor secrete, în contextul internațional tot mai instabil.

În actualul climat, miza pare mai ridicată ca oricând. După criza Justiției de anul trecut, tensiunile s-au amplificat, iar atât șefii marilor parchete, cât și conducerile serviciilor se află în centrul unei confruntări politice tăcute, dar decisive. Președintele Nicușor Dan se confruntă cu un peisaj politic complicat: o coaliție de guvernare extinsă și eterogenă, partide cu agende diferite și un Parlament destul de fragmentat, greu de armonizat. În acest context, întrebarea devine inevitabilă: va încerca șeful statului să impună numiri pe cont propriu sau va negocia aceste poziții strategice cu ceilalți actori politici influenți? Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația într-o intervenție la România TV, unde a oferit propria sa perspectivă asupra dilemei cu care se confruntă actualul președinte. Un punct de vedere care adaugă și mai multă greutate unei teme deja sensibile, în care deciziile se iau rar la vedere și aproape niciodată fără consecințe pe termen lung.

”Președintele nu are foarte multe desemnări, însă are câteva cheie”

„În ceea ce privește desemnările la marile Parchete și la serviciile secrete, am văzut că ele acum sunt puse la pachet, având în vedere criza din Justiție declanșată de anul trecut. Aș vrea să fac o mențiune, un comentariu, care știu că nu se poate da ușor, care poate supăra, dar asta e. Președintele nu are foarte multe desemnări, însă are câteva cheie. El desemnează procurorii marilor Parchete și șefii de servicii. Dacă discutăm de procurori, președintele este cel care prezidează CSM-ul când participă. Președintele este cel care emite decretul prin care un procuror sau judecător intră în activitate. La ce vine un neales, care e ministrul Justiției de regulă, un client, care îți spune: 'uite, asta e propunerea, iar dacă nu îți place, îți mai dau una și asta e'? Îi propune sau nu, ei trebuie să țină cont de ce vrea președintele și pe cine vrea el să desemneze. Punct.

Nicușor Dan / Inquam Photos - Octav Ganea

"Eu am insistat să mi-l dea pe Maior. Geoană a fost foarte surprins atunci"

Eu aici nu aș face nicio concesie. Nu e de negociat. Până nu găsim omul pe care vrea președintele să-l desemneze, atunci nu face nicio numire, nici la marile Parchete, nici la Serviciile de Informații. La SIE e politica externă, de ea răspunde președintele. Să o împartă cu cine? Mai departe, președintele răspunde de securitatea țării. SRI-ul este serviciul de contraspionaj al României. El trebuie să fie la președinte. Dacă ei se uită că eu am dat în istoria mea nominalizarea la SRI la PSD, atunci trebuie să știe că n-au cerut-o ei niciodată. Eu am insistat să mi-l dea pe Maior. Geoană a fost foarte surprins atunci. El era președintele partidului pe vremea aia. L-am sunat și i-am spus: 'vreau un om de la voi'. Deci nimeni nu a pus problema: 'domnule președinte, pentru că trebuie să votăm în Parlament, hai să negociem cine să fie'. Nu! Nici Nicușor Dan nu are de ce să accepte o negociere, o târguială în zona asta. El este titularul desemnării. Nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui, indiferent ce spun unii și alții”, a afirmat fostul președinte Trăian Băsescu.

CITEȘTE ȘI: Directorii SRI și SIE, numiți „la pachet” cu șefii parchetelor: Sunt 4-5 opțiuni pe masă (Surse)