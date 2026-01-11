Alertă de securitate pe Instagram: Datele a 17 milioane de utilizatori, vândute pe Dark Web

Un incident de securitate a expus datele a 17 milioane de utilizatori Instagram, care acum sunt scoase la vânzare pe dark web. Compania nu a oferit nicio confirmare publică legată de eveniment.

Informația a fost adusă în atenția tuturor de Malwarebytes, producător de softuri antivirus, care a descoperit că hackerii pun la dispoziție o bază de date complexă cu detalii sensibile ale conturilor.

Ce conține setul de date expus hackerilor

Setul de date expus conține nume de utilizator, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice și alte informații personale, suficiente pentru atacuri de tip phishing sau alte fraude online, conform Engadget.

Specialiștii Malwarebytes cred că scurgerea ar putea proveni dintr-un incident mai vechi, din 2024, implicând API-ul Instagram. Nu este clar dacă breșa a fost complet remediată sau cât timp aceste date utilizatori Instagram au fost accesibile fără permisiune.

Până în prezent, Meta nu a emis niciun comunicat oficial despre situație, deși legea prevede obligația de a informa atât autoritățile, cât și utilizatorii atunci când datele personale sunt compromise.

Recomandări din partea experților

Experții în securitate au venit cu mai multe sugestii și recomandări. Ei susțin ca utilizatorii să își securizeze conturile activând autentificarea în doi pași sau folosind passkey-uri, metode care sporesc siguranța contului și reduc riscul accesului neautorizat.

Chiar dacă incidentul nu a fost confirmat de Meta, expunerea acestor date utilizatori Instagram pe dark web subliniază riscurile reale pentru utilizatorii platformei.

