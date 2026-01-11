€ 5.0887
Alertă de securitate pe Instagram: Datele a 17 milioane de utilizatori, vândute pe Dark Web
Data publicării: 11:40 11 Ian 2026

Alertă de securitate pe Instagram: Datele a 17 milioane de utilizatori, vândute pe Dark Web
Autor: Tiberiu Vasile

thibault-penin-GrzoKN1aqSg-unsplash Foto: Unsplash

Un posibil incident de securitate pe Instagram a expus datele a peste 17 milioane de utilizatori, care sunt acum scoase la vânzare pe dark web.

 

Un incident de securitate a expus datele a 17 milioane de utilizatori Instagram, care acum sunt scoase la vânzare pe dark web. Compania nu a oferit nicio confirmare publică legată de eveniment.

Informația a fost adusă în atenția tuturor de Malwarebytes, producător de softuri antivirus, care a descoperit că hackerii pun la dispoziție o bază de date complexă cu detalii sensibile ale conturilor.

Ce conține setul de date expus hackerilor

Setul de date expus conține nume de utilizator, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice și alte informații personale, suficiente pentru atacuri de tip phishing sau alte fraude online, conform Engadget.

Specialiștii Malwarebytes cred că scurgerea ar putea proveni dintr-un incident mai vechi, din 2024, implicând API-ul Instagram. Nu este clar dacă breșa a fost complet remediată sau cât timp aceste date utilizatori Instagram au fost accesibile fără permisiune.

Până în prezent, Meta nu a emis niciun comunicat oficial despre situație, deși legea prevede obligația de a informa atât autoritățile, cât și utilizatorii atunci când datele personale sunt compromise.

Recomandări din partea experților

Experții în securitate au venit cu mai multe sugestii și recomandări. Ei susțin ca utilizatorii să își securizeze conturile activând autentificarea în doi pași sau folosind passkey-uri, metode care sporesc siguranța contului și reduc riscul accesului neautorizat.

Chiar dacă incidentul nu a fost confirmat de Meta, expunerea acestor date utilizatori Instagram pe dark web subliniază riscurile reale pentru utilizatorii platformei.

CITEȘTE ȘI: Recesiune pe piața muncii IT. Joburile dispar din cauza inteligenței artificiale
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

instagram
hackeri
dark web
date personale
Comentarii

