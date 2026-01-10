€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Un tânăr s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon după o discuție cu iubita la telefon
Data publicării: 19:15 10 Ian 2026

Un tânăr s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon după o discuție cu iubita la telefon
Autor: Tiberiu Vasile

Un tânăr s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon după o discuție cu iubita la telefon imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un bărbat din Iași a ajuns în stare gravă după ce s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon.

 

Un bărbat din Iași se află în stare critică după ce, vineri, 9 ianuarie, s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon. Conform medicilor, acesta este internat acum la terapie intensivă.

Potrivit publicației locale BZI Iași, gestul ar fi survenit după ce bărbatul a aflat că fratele său avea o relație cu concubina lui.

Incidentul și starea pacientului

„Este un pacient care era internat în institutul de gastroenterologie și care, din spusele șefului de clinică, a avut o discuție telefonică cu concubina, iar în urma acesteia s-a aruncat de la etajul 2.

A fost preluat de noi în urgență, i-am făcut mai multe investigații, l-am diagnosticat cu ruptură de splină, traumatism toracic, un traumatism de membru inferior, a fost operat, iar acum este la terapie intensivă”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași.

Medicii spun că intervenția rapidă a echipelor de urgență a fost crucială pentru a-i salva viața. Pacientul se află sub supraveghere continuă și este monitorizat pentru complicații.

Circumstanțele gestului

Sursele locale indică faptul că discuția telefonică cu iubita ar fi declanșat gestul extrem. Familia și apropiații sunt șocați de întâmplare, iar ancheta este în desfășurare.

Bărbatul rămâne la terapie intensivă, iar medicii continuă tratamentele necesare pentru traumatismele multiple suferite. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iasi
spital
barbat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Coliziune între mai multe mașini pe DN1A, la Ţânţăreni. Traficul a fost blocat
Publicat acum 38 minute
Caz șocant în Londra: O mamă, împușcată în fața fiului ei de un an, în casa în care locuiau. S-au tras 7 focuri de armă, prin ușă
Publicat acum 44 minute
Europa îi "susţine deplin" pe manifestanţii iranieni, spune Ursula von der Leyen
Publicat acum 44 minute
Vreme deosebit de rece în țară și-n București, prognoza meteo până în 18 ianuarie
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Papa Leon îi îndeamnă pe cardinali să asculte victimele abuzurilor comise de preoţi. Ce i-a mărturisit una dintre ele
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 6 ore si 15 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close