Un tânăr s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon după o discuție cu iubita la telefon

Un bărbat din Iași se află în stare critică după ce, vineri, 9 ianuarie, s-a aruncat de la etajul doi al Spitalului Sf. Spiridon. Conform medicilor, acesta este internat acum la terapie intensivă.

Potrivit publicației locale BZI Iași, gestul ar fi survenit după ce bărbatul a aflat că fratele său avea o relație cu concubina lui.

Incidentul și starea pacientului

„Este un pacient care era internat în institutul de gastroenterologie și care, din spusele șefului de clinică, a avut o discuție telefonică cu concubina, iar în urma acesteia s-a aruncat de la etajul 2.

A fost preluat de noi în urgență, i-am făcut mai multe investigații, l-am diagnosticat cu ruptură de splină, traumatism toracic, un traumatism de membru inferior, a fost operat, iar acum este la terapie intensivă”, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași.

Medicii spun că intervenția rapidă a echipelor de urgență a fost crucială pentru a-i salva viața. Pacientul se află sub supraveghere continuă și este monitorizat pentru complicații.

Circumstanțele gestului

Sursele locale indică faptul că discuția telefonică cu iubita ar fi declanșat gestul extrem. Familia și apropiații sunt șocați de întâmplare, iar ancheta este în desfășurare.

Bărbatul rămâne la terapie intensivă, iar medicii continuă tratamentele necesare pentru traumatismele multiple suferite.