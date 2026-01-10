€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Acordul Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcare foarte bună în fața chinezilor și americanilor
Data actualizării: 23:47 10 Ian 2026 | Data publicării: 23:47 10 Ian 2026

Acordul Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcare foarte bună în fața chinezilor și americanilor
Autor: Alexandra Firescu

Adevărul despre Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcarea foarte bună în fața chinezilor și americanilor Traian Băsescu, fost președinte al României. Inquam Photos / Adriana Neagoe

Acordul comercial UE–Mercosur a stârnit tensiuni politice în România și în UE. Traian Băsescu a explicat de ce înțelegerea este benefică ambelor părți și cum poate aduce avantaje țării noastre.

 

Există agitație la nivelul Uniunii Europene și în societatea românească după ce Acordul comercial UE–Mercosur a trecut de votul statelor membre. Tensiunile s-au văzut rapid și în plan politic, unde PSD a reacționat dur, acuzând miniștrii USR de la Externe și Economie că ar fi girat semnarea acordului în mod abuziv, fără un mandat clar și fără consultări cu fermierii sau partenerii de guvernare. 

Social-democrații cer premierului Ilie Bolojan să spună public dacă a știut și dacă a aprobat mandatul transmis reprezentantului României în COREPER, subliniind totodată că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu și-a pus semnătura pe memorandum și a refuzat să avizeze documentul. În paralel, fermierii români privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Europa, unde protestele s-au extins, temându-se că produsele agricole sud-americane, mai ieftine și în cantități mari, le-ar putea afecta grav activitatea. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat într-o intervenție la România TV de ce acordul Mercosur este 'benefic ambelor părți', cum poate România să se dezvolte în baza acestuia și de ce e o mișcare importantă pe harta lumii în fața Chinei și a Statelor Unite.

Lucrurile nu au fost bine explicate în legătură cu Mercosur

"Protestele legate de Mercosur au apărut deoarece lucrurile nu au fost bine explicate. Nu e un lucru rău, să ne înțelegem. Dimpotrivă. Pentru agricultorii europeni, dacă vorbim de garanții, vă pot spune că cei de la Comisia Europeană alocă 43 de miliarde ca să le crească subvențiile și să-i protejeze pe agricultori, în caz de competiție. Eu nu cred în această competiție. De ce? De exemplu, să aduci găini din America Latină e greu. Trebuie să le aduci cu vaporul, și nu cu orice vapor. Trebuie să le aduci cu nave cu containere frigorifice, care sunt foarte scumpe. Deci puii aceia, de care se tem agricultorii europeni, o să crească în preț. Adică, poate mai scumpi decât cei ai agricultorilor europeni. Probabil că vor fi competitivi, dar nu vor fi atât de ieftini cum se spune la televizor acum sau pe mai știu eu unde. Altceva, la carne de vită și la carne de pui au contingente foarte clar stabilite.

"Cred că Daciile ar avea un succes foarte mare acolo"

Deci, eu văd o piață de 250 de milioane în care și Europa va putea să exporte. Cred că Daciile ar avea un succes foarte mare acolo. Dacă au în Europa, acolo vor fi și mai bine. Fordul de la Craiova, de asemenea, ar putea să performeze bine acolo. Mă aștept și la multe altele să meargă bine. Eu cred că va fi în avantajul ambelor părți, atât Uniunea Europeană, cât și Mercosurul.

Europa este un "colos". Demonstație pentru China și Statele Unite

În plus, este și o demonstrație făcută Chinei și Statelor Unite că Europa este, totuși, un colos global, care, după 25 de ani de negocieri, a reușit să închidă un astfel de acord. Au închis un astfel de acord și în momentul în care Trump își manifestă mai mult interesul pentru America Latină. Nu e nimeni care să piardă aici. Când piața crește, nu pierde nimeni. Nu ne ia nimeni piața pe care o avem acum.

De exemplu, piața mașinilor europene, și în special a celor germane, se va dezvolta. Se vând în Europa, în America, unde s-or mai vinde. Dacă avem un acord și cu Mercosurul, care va reduce taxele pentru mașini, vor intra indirect și-n America mai multe, nu doar în America Latină. E o mișcare foarte bună pentru noi toți, în fața chinezilor și a americanilor", a explicat Traian Băsescu.

CITEȘTE ȘI: Maria Grapini, lămuriri de la Bruxelles despre acordul Mercosur. Ce se întâmplă când intră în Europa un produs neconform
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acord ue mercosur
mercosur
traian basecu
europa
america
china
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Cum să-ți dai seama dacă îi este frig câinelui tău
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Acordul Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcare foarte bună în fața chinezilor și americanilor
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Revoluția din Iran ”e ca la noi pe 21-22”, spune Caramitru: ”Dumnezeu să le dea forță și curaj și să îi păzească”. 2 milioane de oameni, în stradă
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Un senator l-a scos pe Dacian Cioloș din umbră: Am decis să mă retrag, dar disperarea nu are limite
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 11 ore si 15 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close