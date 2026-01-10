Acordul Mercosur. Băsescu explică oportunitățile pentru România și UE: Mișcare foarte bună în fața chinezilor și americanilor

Există agitație la nivelul Uniunii Europene și în societatea românească după ce Acordul comercial UE–Mercosur a trecut de votul statelor membre. Tensiunile s-au văzut rapid și în plan politic, unde PSD a reacționat dur, acuzând miniștrii USR de la Externe și Economie că ar fi girat semnarea acordului în mod abuziv, fără un mandat clar și fără consultări cu fermierii sau partenerii de guvernare.

Social-democrații cer premierului Ilie Bolojan să spună public dacă a știut și dacă a aprobat mandatul transmis reprezentantului României în COREPER, subliniind totodată că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu și-a pus semnătura pe memorandum și a refuzat să avizeze documentul. În paralel, fermierii români privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Europa, unde protestele s-au extins, temându-se că produsele agricole sud-americane, mai ieftine și în cantități mari, le-ar putea afecta grav activitatea. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a explicat într-o intervenție la România TV de ce acordul Mercosur este 'benefic ambelor părți', cum poate România să se dezvolte în baza acestuia și de ce e o mișcare importantă pe harta lumii în fața Chinei și a Statelor Unite.

Lucrurile nu au fost bine explicate în legătură cu Mercosur

"Protestele legate de Mercosur au apărut deoarece lucrurile nu au fost bine explicate. Nu e un lucru rău, să ne înțelegem. Dimpotrivă. Pentru agricultorii europeni, dacă vorbim de garanții, vă pot spune că cei de la Comisia Europeană alocă 43 de miliarde ca să le crească subvențiile și să-i protejeze pe agricultori, în caz de competiție. Eu nu cred în această competiție. De ce? De exemplu, să aduci găini din America Latină e greu. Trebuie să le aduci cu vaporul, și nu cu orice vapor. Trebuie să le aduci cu nave cu containere frigorifice, care sunt foarte scumpe. Deci puii aceia, de care se tem agricultorii europeni, o să crească în preț. Adică, poate mai scumpi decât cei ai agricultorilor europeni. Probabil că vor fi competitivi, dar nu vor fi atât de ieftini cum se spune la televizor acum sau pe mai știu eu unde. Altceva, la carne de vită și la carne de pui au contingente foarte clar stabilite.

"Cred că Daciile ar avea un succes foarte mare acolo"

Deci, eu văd o piață de 250 de milioane în care și Europa va putea să exporte. Cred că Daciile ar avea un succes foarte mare acolo. Dacă au în Europa, acolo vor fi și mai bine. Fordul de la Craiova, de asemenea, ar putea să performeze bine acolo. Mă aștept și la multe altele să meargă bine. Eu cred că va fi în avantajul ambelor părți, atât Uniunea Europeană, cât și Mercosurul.

Europa este un "colos". Demonstație pentru China și Statele Unite

În plus, este și o demonstrație făcută Chinei și Statelor Unite că Europa este, totuși, un colos global, care, după 25 de ani de negocieri, a reușit să închidă un astfel de acord. Au închis un astfel de acord și în momentul în care Trump își manifestă mai mult interesul pentru America Latină. Nu e nimeni care să piardă aici. Când piața crește, nu pierde nimeni. Nu ne ia nimeni piața pe care o avem acum.

De exemplu, piața mașinilor europene, și în special a celor germane, se va dezvolta. Se vând în Europa, în America, unde s-or mai vinde. Dacă avem un acord și cu Mercosurul, care va reduce taxele pentru mașini, vor intra indirect și-n America mai multe, nu doar în America Latină. E o mișcare foarte bună pentru noi toți, în fața chinezilor și a americanilor", a explicat Traian Băsescu.

