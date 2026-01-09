Maria Grapini, lămuriri de la Bruxelles despre acordul Mercosur. Ce se întâmplă când intră în Europa un produs neconform

Există agitație la nivelul Uniunii Europene și în societatea românească după ce Acordul comercial UE–Mercosur a trecut de votul statelor membre. Tensiunile s-au văzut rapid și în plan politic, unde PSD a reacționat dur, acuzând miniștrii USR de la Externe și Economie că ar fi girat semnarea acordului în mod abuziv, fără un mandat clar și fără consultări cu fermierii sau partenerii de guvernare.

Maria Grapini, culise de la Bruxelles despre Mercosur

Social-democrații cer premierului Ilie Bolojan să spună public dacă a știut și dacă a aprobat mandatul transmis reprezentantului României în COREPER, subliniind totodată că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu și-a pus semnătura pe memorandum și a refuzat să avizeze documentul. În paralel, fermierii români privesc cu îngrijorare ce se întâmplă în Europa, unde protestele s-au extins, temându-se că produsele agricole sud-americane, mai ieftine și în cantități mari, le-ar putea afecta grav activitatea. În acest context, europarlamentarul Maria Grapini a explicat într-o intervenție la România TV ce presupune, în realitate, Acordul UE–Mercosur, care sunt principalele neînțelegeri, ce garanții există pentru agricultori și de ce produsele din America de Sud nu vor intra necontrolat pe piața europeană, arătând că lipsa explicațiilor clare din partea Guvernului a alimentat haosul și temerile din rândul fermierilor români și europeni.

Maria Grapini, întâlnire cu fermierii din Arad. ”Nu li s-a explicat”

„Am ajuns în situația aceasta pentru că nu s-a explicat niciodată, de către cei responsabili, cum trebuie să existe un acord comercial. Eu, ieri, am avut întâlnire cu fermierii la Arad. Pur și simplu nu li s-a explicat. Eu vin dintr-un domeniu foarte greu, cel al industriei textile. M-am luptat, ca președinte de patronat, să nu mai vină din China tot felul de tâmpenii contrafăcute, peste grafic. (...) Din păcate, este vina celor care guvernează. Nu contează din ce partide sunt. E vina tuturor. Aici vorbim de soarta fermierilor, de siguranța alimentelor și vă spun asta și din postura de vicepreședinte pentru protecția consumatorului în Parlamentul European.

Mercosur: Ce se întâmplă când intră în Europa un produs neconform

Acum, hai să vorbim pe cifre. Uniunea Europeană importă din Mercosur 13,4 miliarde, iar în România doar 187 de milioane. Deci nu România este țara care importă cel mai mult. Nu va fi nici după acord. Asta, unu la mână. Doi, noi am votat în Parlamentul European, în decembrie, că se va implementa un mecanism. Mecanismul l-am dat înainte de a se semna acordul. El spune că atunci când un singur stat membru, deci România, sau o asociație profesională sau a fermierilor sesizează că intră din Mercosur orice tip de produs care nu respectă standardele europene, de la conținutul de pesticide până la modificările genetice, Comisia are 'maneta', oprește importul și are 43 de miliarde, un buget pentru despăgubirea statului membru care a sesizat.

Semnal către Barbu: Poziția de țară nu se dă de un ministru

Noi nu putem să fim o piață închisă. Acordurile comerciale trebuie să existe, dar ceea ce este important, esențial, este ceea ce scrie în acord și, mai ales, cum îl aplicăm. Revenind la cei doi miniștri. Procedural, poziția de țară nu se dă de un ministru sau de altul. Memorandumul făcut de ministrul Agriculturii nu a fost semnat, dar ultimul care ia decizia, că și eu am fost ministru, este prim-ministrul. El dă poziția statului nostru. Competența statelor membre este cea de a verifica ce intră în țară. De exemplu, în cazul Ucrainei, care nu e stat UE, s-a aprobat tranzitul, dar nu s-a controlat de țară. Ea trebuie să verifice pentru sine, nu Comisia Europeană. Soluții există pentru a produce mai ieftin și mai competitiv. S-a votat pentru prima dată în Parlamentul European să existe un amendament pentru convergență la subvenții, să primiți aceeași subvenție ca ceilalți fermieri”, a explicat Maria Grapini.

