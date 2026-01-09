Acordul UE-Mercosur, votat peste capul ministrului Agriculturii: "N-am avut nicio discuţie în Coaliţie". Zamfir: E vorba de trădare!

Controversatul Acord Mercosur, puternic criticat de mai multe țări din UE pentru impactul devastator pe care l-ar avea asupra fermierilor europeni, ar fi fost semnat de România fără a se lua în calcul și părerea Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu.

După ce în timpul zilei de astăzi, Florin Barbu precizase deja că a cerut, la Bruxelles, garanții suplimentare pentru fermierii români și că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur, acum a venit cu noi declarații și a precizat că de atunci nu a mai existat în Coaliției nicio discuție privind acest subiect. Premierul Ilie Bolojan şi preşedintele Nicuşor Dan nu i-ar fi spus nimic despre acordul UE-Mercosur.

"N-am avut nicio discuţie nici cu premierul pe Mercosur. De când am respins acel memorandum, din acel moment, eu ca şi ministru nu ştiu ce s-a întâmplat, n-am avut nicio discuţie la nivel de Coaliţie despre Mercosur.

Nu se face politică pe acest subiect. Singura temere a PSD este politica agricolă. Atâta timp când într-o Coaliţie sunt 4 partide, când un ministru a respins un memorandum, n-a respins pentru un vot împotriva, ci pentru a completa şi negocia la nivelul CE de către ambasadorul care reprezintă România să includă acele garanţii pentru fermierii români. PSD n-a fost împotriva Mercosur, ci a solicitat garanţii pentru fermierii şi procesatorii români", a declarat Florin Barbu la Antena 3 CNN, în această seară.

De ce ministrul Agriculturii a respins Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur

Barbu a explicat și de ce a respins acel Memorandum.

"Am respins acel memorandum, nu ştiu exact cum este finalizat, chiar aş vrea să-l văd. Am solicitat ca acordul Mercosur, pe parte de Agricultură şi industrie alimentară să fie voluntar. Am solicitat să se știe cine vor fi operatorii economici, cine vor fi licenţiaţi să aducă aceste produse agro-alimentare din zona de Mercosur, că putem să ne trezim cu anumite interese economice. Am solicitat ca aceste licenţe să se dea de fiecare stat în parte.

Toate aceste negocieri, inclusiv clauze prin care dacă se înregistrează depăşiri de peste 5% la anumită categorie de produs faţă de media ultimilor 3 ani să se suspende acest Mercosur, n-a fost luată în calcul. Toate aceste amendamente, garanţii, pe care le-am solicitat, să fie trecute când Mercosur intră în PE la vot", a explicat Florin Barbu.

Daniel Zamfir: E vorba de trădare! USR face ce trebuie. Pentru alții, întotdeauna!

Spusele ministrului Agriculturii sunt susținute și de Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD. Potrivit acestuia, ceea ce s-a întâmplat acum este "o trădare" pentru că s-a trecut peste poziția ministerului Agriculturii. Zamfir acuză, în acest context, USR, că urmărește alte interese lovind în cele ale fermierilor romani.

"Da, e vorba de trădare! Cine a stabilit că Acordul Mercosur prin care trebuie să importam produse alimentare din America de Sud fară taxe, e avantajos pentru Romania? Pe bune? Noi nu vom înghiți aceasta ticăloșie! Renunțam la produse alimentare romanești pentru cai verzi pe pereți? Avem vreo analiză că vom exporta mai multe componente industriale decât produse alimentare? Pe ce baza spune ministru USR al economiei că va fi în avantajul României? Când treci peste poziția ministerului Agriculturii, lovind în interesele fermierilor romani, e limpede că urmărești alte interese. USR face ce trebuie. Pentru alții, întotdeauna!

P.S. Dacă și acum îmi mai comentați că trebuie să ieșim de la guvernare, e clar că nu înțelegeți ce se întâmplă...

P.S.2 Nu s-a votat în Parlamentul European acest acord, a fost o negociere a ministerului de Externe și a președintelui", a scris Daniel Zamfir pe pagina sa de Facebook.

"PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe"

Între timp, și PSD a transmis o reacție, condamnând ferm decizia Ministerului de Externe, condus de ministrul Oana Țoiu (USR) de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. Totodată, PSD a susținut că "va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni".

"PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină.

PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească. Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii.

PSD, apel către Ilie Bolojan

PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu Acordul UE-Mercosur.

În contextul dat, PSD anunță ca va folosi toate pârghiile și toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea Acordului UE-Mercosur în sensul protejării intereselor fermierilor români și europeni. Nu putem avea o competiție loială pe piața europeană dacă vom accepta importul unor produse realizate fără constrângerile impuse fermierilor europeni cu privire la siguranța alimentară, protecția mediului, bunăstarea animalelor și regimul utilizării pesticidelor", a transmis PSD într-un comunicat.

Florin Barbu: Asta ar însemna direct faliment al zootehniei din România

Nu este clar ce se va întâmpla mai departe. Cert e că subiectul Mercorus a aprins spiritele la cel mai înalt nivel. Între timp, ministrul Agriculturii încearcă să fie optimist și spune că cel mai probabil acest acord va fi discutat în Coaliție săptămâna viitoare. El a avertizat că importul de pui ieftin din țările Mercosur ar duce la falimentul zootehniei din România.

"Sunt convins că, de săptămâna viitoare, acest acord va fi discutat în Coaliţie. Ministrul Economiei ar fi trebuit să informeze premierul şi Preşedintele cum carnea de pui se comercializează la un preţ de 4 ori mai mic decât cel de pe teritoriul UE. La carnea de vită de 3 ori mai mic. Asta ar însemna direct faliment al zootehniei din România. Iar un acord voluntar pe o perioadă de 2 ani, ne puteam da seama printr-un control de licenţiere a acelor produse care nu sunt suficiente pe teritoriul României.

În ultimii 2 ani şi 8 luni, România a investit foatrte mult în zootehnie. Deţinem locul 1 în UE la carnea de pui, 30% din Anglia. Toate aceste lucruri au fost făcute cu eforturi mari, cu bani de la buget. Acordul ar afecta poziţia României. Noi trebuia să punem acele garanţii pentru fermieri români", a mai avertizat Florin Barbu.

Precizăm că asociațiile de fermieri din România se opun semnării acestui acord și au avertizat deja asupra riscului ca piața internă să fie afectată de creșterea importurilor din statele Mercosur. De altfel, controversatul Acord Mercosur generase deja numeroase proteste ale fermierilor din mai multe țări ale Uniunii Europene, inclusiv la Bruxelles și Strasbourg.