FOTO Durere fără margini: Nou apel al părintelui Vasile Ioana, în timp ce familia preotului Ioan Cozma își îngroapă copilul Matei

Preotul Ioan Cozma își înmormântează, sâmbătă, fiul de 14 ani, Matei, la Mănăstirea Buciumeni din Fălticeni. Matei a murit la puțin timp după tragicul accident de marți, în care mama și frații săi s-au răsturnat cu mașina, în râul Bistrița, la Vatra Dornei.

În acest context, părintele Vasile Ioana face un nou apel către români, la rugăciune, pentru această familie greu încercată și să îl pună pe pomelnice pe Matei. De asemenea, a transmis un mesaj părintelui Ioan Cozma.

Mesajul părintelui Vasile Ioana

”Părinte Ioan! Toată România plânge astăzi, la înmormântarea copilului Matei, alături de Sfinția ta și de familia Sfinției tale! Vă pomenim în rugăciunile noastre.

Îl vom pune cu toții pe pomelnicele noastre pe Matei!”, a scris părintele Vasile Ioana, pe contul său de Facebook.

Totodată, cine dorește să doneze bani, orice sumă contează pentru tratamentul medical al ceilalților membri ai familiei răniți în accident, a căror recuperare va fi lungă și dificilă.

Unitate în rugăciune și solidaritate pentru familia părintelui Ioan Cozma

”Apel către toți oamenii cu bună credință,

La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, clerul, credincioșii și toți oamenii cu inimă milostivă sunt chemați, în aceste zile de grea încercare, la unitate în rugăciune și solidaritate pentru familia părintelui Ioan Cozma, greu încercată în urma cumplitului accident rutier petrecut la ieșirea din municipiul Vatra Dornei.

Această tragedie a adus o durere de nedescris prin plecarea prea devreme la cele veșnice a tânărului Matei, în vârstă de doar 14 ani, care a lăsat un gol imens în sufletele părinților, fraților și ale tuturor celor care l-au cunoscut și iubit.

Lupta pentru viață pentru ceilalți membri ai familiei

În același timp, lupta pentru viață și pentru refacere continuă pentru ceilalți membri ai familiei.

Preoteasa Diana, alături de copiii Iustin și Filofteia, se află în stare foarte gravă, internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, evoluția stării lor de sănătate fiind una imprevizibilă. Ceilalți copii ai familiei, Alexie și Xenia, se află sub supraveghere medicală atentă și monitorizare constantă, iar Miriam, fetița care nu se afla în mașină, este în grija bunicilor acasă.

Încă de la aflarea cutremurătoarei vești, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul de Asistență Socială și Medicală, s-a implicat activ în sprijinirea familiei.

Pr. Andrei Mocanu, consilier eparhial, este în legătură permanentă cu unitatea medicală și este prezent alături de familie, oferind sprijin duhovnicesc, în strânsă colaborare cu conducerea spitalului și cu echipele medicale.

Toate cheltuielile legate de înmormântarea tânărului Matei, suportate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților va susține integral toate cheltuielile legate de înmormântarea tânărului Matei, pentru ca familia să nu fie împovărată, în aceste clipe de durere, și de griji materiale.

În același timp, tratamentele medicale complexe și procesul de recuperare care se anunță de lungă durată implică costuri considerabile, motiv pentru care adresăm un apel stăruitor la solidaritate creștină.

Colecte speciale

Pe lângă donațiile individuale, în toate parohiile din cuprinsul Eparhiei Sucevei și Rădăuților vor fi organizate în duminicile următoare colecte speciale, prin binecuvântarea chiriarhului, sumele strânse urmând a fi direcționate integral pentru sprijinirea familiei părintelui Ioan Cozma.

Îndemnăm pe toți oamenii cu bună credință, din țară și din diaspora, să se alăture acestui lanț al rugăciunii și al faptelor bune pentru tămăduirea preotesei Diana și a copiilor Iustin, Alexie, Xenia și Filofteia, precum și pentru întărirea sufletească și trupească a părintelui Ioan.

Unitatea noastră în rugăciune și solidaritatea rămân cea mai puternică mângâiere în fața unei suferințe atât de adânci.

Modalități de sprijin pentru familia Părintelui Ioan Cozma

Cei care doresc să ofere un sprijin material pentru tratamentele medicale și recuperarea de durată a membrilor familiei pot face donații în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților – Banca Comercială Română, precum și prin colectele organizate la nivel parohial:

Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune donație: „COZMA”

Telefon de contact: 0756 617 617



Cu recunoștință pentru fiecare rugăciune și fiecare gest de milostenie”, a transmis Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.