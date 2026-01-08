€ 5.0871
DCNews Stiri O preoteasă și cei 4 copii ai săi, în stare gravă la spital, după ce au ajuns cu mașina în râu. Părintele Vasile Ioana: E momentul să fim buni creștini
Data actualizării: 22:32 08 Ian 2026 | Data publicării: 22:29 08 Ian 2026

O preoteasă și cei 4 copii ai săi, în stare gravă la spital, după ce au ajuns cu mașina în râu. Părintele Vasile Ioana: E momentul să fim buni creștini
Autor: Doinița Manic

accident preoteasa copii Imagine cu mașina preotesei, rănită grav alături de copii, după ce mașina în care se aflau a căzut într-un râu. Foto: Facebook Părintele Vasile Ioana
 

"Apel urgent la rugăciune și la împreună-pătimire!Fraților, așa cum v-am chemat să fiți alături la suferința Ecaterinei, vă rog acum să fiți alături de familia Părintelui Ioan Cozma, greu încercată în...

O tragedie cumplită a avut loc în Bistrița, acolo unde un accident rutier fatal a dus la moartea unui copil în vârstă de 14 ani și la rănirea gravă a mamei și a altor patru copii. Este vorba despre familia preotului Ioan Cozma din Vatra Dornei, greu încercată în aceste zile. Părintele Vasile Ioana face acum apel la credincioși pentru a se ruga pentru viața preotesei, care acum se află în stare gravă în spital și a celor patru copii, și ei aflați în stare critică.

Se pare că mașina în care se aflau cu toții a căzut într-un râu, din cauza poleiului de pe șosea. Unul dintre copii, un băiat de 17 ani, se află în comă. Au suferit toți traumatisme grave, iar medicii fac tot ce le stă în putere pentru a-i salva.

"Apel urgent la rugăciune și la împreună-pătimire!
Fraților, așa cum v-am chemat să fiți alături la suferința Ecaterinei, vă rog acum să fiți alături de familia Părintelui Ioan Cozma, greu încercată în aceste zile!

Preoteasa și patru copii, în stare gravă la spital. Al cincilea copil a murit

În urma unui accident rutier grav, deși nu avea viteză (din cauza poleiului), doamna preoteasă Diana, și copiii se află în stare critică, luptând pentru viață. Trupuri rănite, suflete sfâșiate!

Preoteasa Diana, mamă a cinci copii, este în stare gravă.

Iustin (17 ani) – în comă.

Xenia (8 ani) – stare gravă.

Alexie (3 ani) – stare gravă.

Filofteia (1 an) – stare gravă.

La cei adormiți se adaugă Matei (14 ani), copil plecat mult prea devreme la Domnul…

Detalii despre accident

Accidentul a avut loc în zona Bistrița, unde mașina în care se aflau a căzut de la aproximativ 8 metri pe spate, în râu. Toți au suferit traumatisme grave, fracturi costale, claviculare, vertebrale și leziuni toraco-abdominale. Medicii fac tot ce le stă în putere, iar fiecare clipă este decisivă.

Este momentul să fim oameni. Este momentul să fim buni creștini. Familia părintelui Ioan are nevoie de rugăciunea, sprijinul și solidaritatea noastră. Orice gând bun, orice rugăciune și orice ajutor contează acum enorm.
Pentru întrajutorare, Arhiepiscopia Sucevei face un gest foarte frumos și susține integral toate cheltuielile legate de această mare tragedie. De la înmormântarea micuțului Matei și până la susținerea tuturor cheltuielilor medicale necesare. În acest sens Arhiepiscopul Calinic a binecuvântat deschiderea unor conturi pentru a putea fi și noi alături financiar de această familie greu încercată!

Părintele Vasile Ioana, apel la donații

Haideți să fim alături, atât cu o rugăciune fierbinte cât și cu o sumă de bani necesară pentru aceste zile grele din viața acestei familii!

• Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014
• Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110
• Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
• Mențiune donație: „COZMA”

Pentru mai multe detalii aveți în primul comentariu comunicatul Arhiepiscopiei Sucevei și Radautilor", a scris Părintele Vasile Ioana pe pagina sa de Facebook.

