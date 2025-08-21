Casa paznicului bisericii, aproape gata după un an de la incendiu. Părintele Vasile Ioana, mesaj de mulțumire pentru credincioși / video

Părintele Vasile Ioana a transmis un mesaj de mulțumire credincioșilor care au contribuit la reconstruirea casei lui Fane, paznicul bisericii, după ce aceasta a fost distrusă de un incendiu anul trecut.

Părintele Vasile Ioana a povestit cum, anul trecut, casa lui Fane, paznicul bisericii, a luat foc. Comunitatea s-a mobilizat și, cu sprijinul credincioșilor, a reușit să reconstruiască casa. După un an, locuința este aproape gata, iar părintele a mulțumit tuturor celor care au contribuit și a subliniat că realizarea casei este un rod al iubirii și al solidarității.

„Doamne ajută, dragii mei! Anul trecut, de ziua mea, când împlineam 53 de ani, tocmai luase foc casa lui Fane, băiatul de la pază, de la biserica noastră, și în curtea asta era numai scrum. A fost o durere atunci și ne-am mobilizat cu toții și v-am rugat anul trecut să-l ajutăm pe Fane să-și ridice o casă nouă. Iată că după un an această casă este aproape gata. Tencuiala mai e de făcut și înăuntru mai sunt câteva lucruri de făcut.



Am ținut neapărat să vă mulțumesc pentru că ne-ați ajutat și ne-ați sprijinit pentru ca acest minunat om, care lucrează la noi, și doamna lui minunată să aibă din nou casă. Toate au fost făcute prin sprijinul vostru, al celor care ați ajutat.



Dacă intrăm în casă, o să vedem cât de frumoasă este. (...) Mă bucur foarte mult că această casă este rodul iubirii pentru că atunci când era numai scrum pe aici, Fane mi-a spus: „Părinte, sunt disperat, sunt terminat”. Îi venea să-și pună capăt zilelor și totuși a avut o speranță că Dumnezeu îl va ajuta și, prin ajutorul vostru și prin sprijinul vostru, m-am implicat și eu personal, și iată-ne astăzi, la un an, că suntem aproape ca această casă să fie gata. (...)



Suntem undeva în zona Chitilei unde bucuria mea este foarte mare că credincioșii de la „Dintr-o zi”, împreună cu toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu, i-au ajutat pe acești oameni minunați și au și ei acum casa lor. Doamne ajută!”, a spus părintele Vasile Ioana.

Donațiile se pot face în contul fundației „Îngeri printre oameni”

Pentru cei care doresc să ajute, părintele Vasile Ioana a transmis că donațiile se pot face în contul fundației „Îngeri printre oameni”, cu mențiunea „pentru casa lui Fane”.

„Mai avem puțin și finalizăm totul. Dacă aveți dragoste să ne ajutați până la capăt puteți dona în contul FUNDAȚIEI "ÎNGERI PRINTRE OAMENI": Cont RON BCR: RO20RNCB0092177991150001 cu mențiunea: “pentru casa lui Fane”, a scris părintele Vasile Ioana pe pagina de Facebook.

