O familie din Botoșani a sunat la 112, după ce în bucătăria lor a intrat o cucuvea - VIDEO în articol
Data publicării: 15:51 11 Ian 2026

O familie din Botoșani a sunat la 112, după ce în bucătăria lor a intrat o cucuvea - VIDEO în articol
Autor: Doinița Manic

cucuvea Imagine cu o cucuvea. Foto: captură video Youtube

Apel inedit la 112. O familie din Botoșani a alertat autoritățile după ce în bucătăria lor a intrat o cucuvea.

 

Jandarmii din Botoșani au avut parte de o intervenție mai neobișnuită, după ce o familie a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităților pentru că în bucătăria lor a intrat o cucuvea.

„Apel la 112 cu final fericit: o cucuvea, „salvată” din bucătărie. Ieri seară, jandarmii botoșăneni au intervenit la un apel mai puțin obișnuit.

Cum a reușit cucuveaua să intre în bucătăria oamenilor

O cucuvea, aflată probabil în căutarea unui adăpost mai călduros, a intrat printr-o țeavă de ventilație în bucătăria unui apartament de pe strada Săvenilor. Echipajul de jandarmerie a prins cucuveaua cu grijă, fără a o răni, iar apoi i-a redat libertatea pe fereastră.

În cazul în care vă confruntați cu situații similare, este recomandat să apelați la sprijinul autorităților, pentru siguranța oamenilor și a animalelor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Române.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cucuvea
jandarmi
botosani
