Un bărbat din Arad, găsit pe calea ferată, în stare de hipotermie - VIDEO

Patru polițiști din Arad au salvat un bărbat găsit pe calea ferată în stare de hipotermie. Aceștia se aflau în patrulare în momentul în care au fost alertați că bărbatul nu se mai putea deplasa.

Cei patru l-au cărat aproximativ un kilometru pentru că ambulanța solicitată să intervină la fața locului nu putea ajunge în zona respectivă.

"Intervenția dintr-o dimineață geroasă. Dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie 2025, a fost extrem de geroasă. Marius, Paul, Robert și Stelian, polițiști în cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad, aflați în patrulare în zona căii ferate din apropierea unui centru comercial din municipiu, au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane pe linia de cale ferată.

Ajunși de urgență la fața locului, aceștia au găsit un bărbat care nu se mai putea deplasa, fiind în stare de hipotermie. A fost solicitat un echipaj medical, iar întrucât ambulanța nu a putut ajunge exact în zonă, polițiștii, împreună cu personalul medical, l-au transportat aproximativ 1 kilometru, pentru ca bărbatul să poată primi îngrijiri de specialitate", se arată într-o postare pa pagina de Facebook a Poliției Române.

Mulțumim cetățenilor care ne semnalează astfel de situații! Implicarea voastră poate face diferența și poate salva vieți", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Poliției Române.