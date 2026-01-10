€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Un bărbat din Arad, găsit pe calea ferată, în stare de hipotermie - VIDEO
Data publicării: 20:49 10 Ian 2026

Un bărbat din Arad, găsit pe calea ferată, în stare de hipotermie - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Un bărbat din Arad, găsit pe calea ferată, în stare de hipotermie Imagine cu bărbatul din Arad găsit pe calea ferată, în stare de hipotermie - VIDEO

Un bărbat din Arad a fost găsit pe calea ferată, în stare de hipotermie. Patru polițiști l-au salvat.

 

Patru polițiști din Arad au salvat un bărbat găsit pe calea ferată în stare de hipotermie. Aceștia se aflau în patrulare în momentul în care au fost alertați că bărbatul nu se mai putea deplasa.

Cei patru l-au cărat aproximativ un kilometru pentru că ambulanța solicitată să intervină la fața locului nu putea ajunge în zona respectivă.

VEZI ȘI: Gerul face primele victime. Dr. Tudor Ciuhodaru, avertisment despre "moartea albă": Se poate instala oricând

"Intervenția dintr-o dimineață geroasă. Dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie 2025, a fost extrem de geroasă. Marius, Paul, Robert și Stelian, polițiști în cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad, aflați în patrulare în zona căii ferate din apropierea unui centru comercial din municipiu, au fost sesizați cu privire la prezența unei persoane pe linia de cale ferată.

Ajunși de urgență la fața locului, aceștia au găsit un bărbat care nu se mai putea deplasa, fiind în stare de hipotermie. A fost solicitat un echipaj medical, iar întrucât ambulanța nu a putut ajunge exact în zonă, polițiștii, împreună cu personalul medical, l-au transportat aproximativ 1 kilometru, pentru ca bărbatul să poată primi îngrijiri de specialitate",  se arată într-o postare pa pagina de Facebook a Poliției Române.

Mulțumim cetățenilor care ne semnalează astfel de situații! Implicarea voastră poate face diferența și poate salva vieți", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hipotermie
arad
politisti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Un senator l-a scos pe Dacian Cioloș din umbră: Am decis să mă retrag, dar disperarea nu are limite
Publicat acum 28 minute
Crimă în Bușteni. Un bărbat, ucis de prietenul său
Publicat acum 29 minute
Trump, reacție de ultim moment pentru Teheran: Iranul privește spre libertate, noi suntem pregătiți să ajutăm
Publicat acum 35 minute
Ce se întâmplă cu vremea? În Londra, mai cald decât în Madrid. Temperaturi de până la 11- 13 grade Celsius
Publicat acum 44 minute
Marile secrete ale Prințului William, omise de Harry în cartea sa "Spare"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 08 Ian 2026
Mesajul ferm al lui Trump, transmis de Ambasada SUA la București: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit
Publicat pe 08 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close