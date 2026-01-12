€ 5.0887
Stiri

Acuzații de corupție în Cipru: Prima Doamnă a demisionat dintr-o organizație caritabilă, după apariția unui videoclip
Data publicării: 12:16 12 Ian 2026

Acuzații de corupție în Cipru: Prima Doamnă a demisionat dintr-o organizație caritabilă, după apariția unui videoclip
Autor: Iulia Horovei

Nikos Christodoulides și Philippa Karsera Președintele cipriot Nikos Christodoulides și Prima Doamnă, Philippa Karsera. Sursa foto: Agerpres

Philippa Karsera, Prima Doamnă a Ciprului, a renunțat la rolul său într-o organizație caritabilă de copii, pe fondul unor acuzații de corupție.

 

Prima Doamnă a Ciprului a renunțat la rolul său într-o organizație caritabilă pe fondul unor acuzații de corupție, scrie Politico

Rolul Philippei Karsera la o organizație caritabilă pentru copii a fost supus unei analize intense în ultimele zile. Ea a anunțat, că se retrage, duminică, din comitetul de management al unui fond caritabil, în contextul acuzațiilor de corupție. 

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Karsera a declarat că își va anunța oficial demisia în timpul unei reuniuni a comitetului Agenției Independente de Sprijin Social (AFKS), luni. Ea a menționat un „atac neobosit” împotriva ei și a familiei sale pe rețelele de socializare din ultimele zile și a adăugat că a solicitat consiliere juridică.

Acuzații de corupție după apariția unui videoclip

Acțiunea vine după ce un videoclip înregistrat în secret a fost postat pe rețeaua X, joi seara, la doar o zi după ce Cipru a preluat oficial președinția Consiliului UE, declanșând o criză politică. 

Videoclipul include un montaj cu personalități importante filmate descriind aparent modalități de a ocoli plafoanele cheltuielilor de campanie cu donații în numerar și discutând despre o schemă care permite oamenilor de afaceri să aibă acces la președinte și la prima doamnă.

Un segment a făcut referire la a ajuta rușii să evite sancțiunile UE. Videoclipul susține că sumele donate de companii prin intermediul fondului AFKS, gestionat de prima doamnă, sunt utilizate în mod abuziv pentru a obține un tratament preferențial.

Guvernul nu recunoaște acuzațiile

Guvernul neagă acuzațiile formulate în videoclip, numindu-l o „activitate hibridă” care vizează afectarea „imaginii guvernului și a țării”. Cipru a solicitat asistență din partea unor echipe specializate din Statele Unite, Israel, Regatul Unit și Franța pentru sprijin în vederea unei investigații cu privire la originea videoclipului și cine l-a creat, potrivit agenției de știri din Cipru.

„Demisia Primei Doamne a venit cu o întârziere de trei zile, în timp ce directorul biroului președintelui își menține funcția”, a declarat partidul de opoziție AKEL într-un comunicat, adăugând că guvernul continuă să refuze să dezvăluie numele celor care au donat la fond.

Partidele politice care susțin guvernul de coaliție al țării iau în considerare retragerea sprijinului lor, potrivit presei locale. Cipru urmează să organizeze alegeri parlamentare în luna mai, în timp ce următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru 2028.

Planul unei armate europene care înlocuiește trupele americane staționate pe continent

Urmăriți DCNews și pe Google News

cipru
philippa kersera
scandal
