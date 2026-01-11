Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO

Numerologul Romeo Popescu a făcut previziunile anului 2026, pe plan mondial. ”Oamenii puternici vor face legea. Cei mici vor trebui să-și aleagă tabăra” spune numerologul, care anticipează că până la sfârșitul lui 2026 se va ști care în ce tabără este.

”Toate țările prinse în nehotărâre, în această schemă, vor fi ca mingea de ping-pong, date de la unii la alții și supte de energie. Noi doi suntem doi puternici și avem unul în mijloc, ce mai avem de luat de la el? Vezi că are în buzunar 10 lei. Iei tu cei 10 lei?/ Nu am nevoie de ei./ Lasă că îi iau eu. Apoi tu vii la mine și-mi spui: îl mai ai pe ăla căruia i-ai luat 10 lei?/ Îl mai am/ Aveam nevoie de puloverul lui/ Hai, ia-l! - Și îi iei tu puloverul. Cam așa sunt imaginile lui 2026” a atenționat numerologul Romeo Popescu, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”, de la DCNews și DCNewsTV.

Citește și: EXCLUSIV Anul 2026, sub semnul schimbării radicale. Previziunile numerologului Romeo Popescu pentru toate cifrele destinului

”O descriere foarte plastică, dar care-ți dă fiori” a reacționat jurnalistul Răzvan Dumitrescu, realizatorul emisiunii.

”Aparent, noi doi suntem dușmani. Aparent! Dar dacă tu ai nevoie de ceva, eu îți dau. Aparențele întotdeauna înșeală. Unii care pot fi dușmani arată că sunt, dar de fapt nu sunt. E vorba de 2 - 6 - negociere pragmatică pentru putere” a spus numerologul, subliniind încă o dată că va fi a treia tabără de ping-pong.

Citește și: EXCLUSIV Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”

În final, numerologul Romeo Popescu a afirmat: ”În România, este bine și va fi mai bine. Știu că pare o tâmpenie ce zic - și eu văd impozitele - dar, în pofida acestui fapt, se vor schimba lucrurile în mai bine, o să găsim oportunități care ne vor ajuta să fie mai bine”.