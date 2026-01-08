Potrivit numerologului Romeo Popescu, în anul 2026, toți oamenii, indiferent de cifra destinului, vor fi forțați să iasă din stagnare și să acționeze fie pe plan personal, fie pe plan profesional.

„Anul 2026 este de vibrație universală 1 care este o cifră de foc. Ceea ce înseamnă că toate cifrele de destin de la 1 până la 9, trebuie să acționeze. Unde să acționeze? Unde vor ei. Deci toți oamenii avem vibrație universală 1 și toți trebuie să avem o direcție. Cine n-are direcție va avea un an foarte rău. Deci trebuie să ai ori pe plan personal, ori pe plan profesional. Toate cifrele de destin, încă de la început, trebuie să știe. Domnule, ce vreau eu să obțin anul ăsta? Și indicația mea sau părerea mea ar fi să ai plan pentru viața personală și plan pentru viața profesională. Pentru că sunt două lucruri care sunt importante la orice om. Și s-ar putea să nu fie totdeauna în acord. Nu sunt niciodată în acord”, explică acesta.

Cum poți afla care este cifra destinului tău

Cifrele destinului sunt nouă la număr. Calcularea cifrei destinului este simplă și se face pornind de la data completă de naștere. Iată pașii, explicați clar printr-un exemplu:

Notează data nașterii (zi – lună – an): 13.12.1999

Adună toate cifrele datei de naștere: 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 9 = 35

Redu suma la o singură cifră, adunând cifrele rezultatului: 3 + 5 = 8

Deci cifra destinului este 8.

În cele ce urmează, Romeo Popescu explică, pentru fiecare cifră a destinului, ce provocări și oportunități aduce anul 2026 și cine sunt adevărații favoriți ai acestui ciclu numerologic.

Cifra destinului 1 - Previziuni pentru anul 2026

Cifra de destin 1, este pe primul loc, sau cel puțin așa se simte el, numărul unu. Asta înseamnă identitate. Asta înseamnă lider. Deci tu vrei să fii un fel de lider anul ăsta, pentru că anul de vibrație universală este 1. Dacă ai cifra destinului 1 ajungi să dialoghezi cu toată lumea și să ieși în față ca un lider, așa cum îți este destinul, sau să ai o direcție și să mergi pe un drum, așa cum ar trebui să-ți fie destinul. Vei găsi oameni în jurul tău cu care tu să colaborezi și o să te ajute să-ți atingi ținta.

Dar dacă tu ești individualist și crezi că toți sunt proști, numai tu ești deștept, în momentul ăla avem 0, care se anihilează. Și atunci destinul 1 va avea impresia că se învârte într-o roată ca un șoricel. Deci efectiv va avea impresia că nimic nu iese, că e tot timpul lăsat în urmă. De ce ăia au făcut asta și eu n-am reușit? Unde mi-a fost capul? Păi nu ai comunicare cu ăia ca nu sunt la fel de deștepți ca tine. Deci cei cu cifra destinului 1 riscă să rămână într-un cerc vicios și n-o să reușească absolut nimic. Dacă au o viziune, un plan și arta conversației o să reușească. Dacă nu, sănătate.

Cifra destinului 2 - Previziuni pentru anul 2026

Destinul 2 este foarte interesant în acest an pentru că el are ocazia să învețe. Este un an foarte bun să învețe, indiferent că învață la școală, că vrea să mai facă un curs, că vrea să învețe o altă meserie sau să se reprofileze. Nu mai merge meseria asta, merge altceva. El va avea foarte mare deschidere către direcția asta, pe de-o parte.

Pe de alta parte, dacă este un bun specialist într-un domeniu, va avea oportunități creative. Adică ce fac eu cu meseria asta și cum o manifest eu astfel încât să fac bani sau să găsesc o poziție înaltă? Deci va avea un an foarte interesant dacă este un bun specialist sau dacă este un om harnic, orientat către învățătură, către studiu și către creativitate. Dacă e leneș în domeniul ăsta, nu îi va merge bine.

Cifra destinului 3 - Previziuni pentru anul 2026

Destinul 3, de exemplu, este o cifră de destin foarte leneșă. Dar de ce este leneșă? Pentru că destinul lor îi ferește de muncă. Cei cu cifra destinului 3 trebuie să fie geniali. Trebuie să învețe mult și să îi pună pe alții să muncească pentru că ei știu mai bine decât alții.

Și tu trebuie să le dai niște direcții. Ăsta e destinul 3. Dar dacă destinul 3 refuză cunoașterea și are poziția asta de „eu le știu pe toate”, dar de fapt nu știe nimic, atunci el are o viață foarte urâtă. Nu e o viață frumoasă.

Destinul 3 în acest an are foarte mult de muncă la o reconstrucție personală. Vor să fie mai buni și să se înalțe pe un alt nivel social sau profesional. Un nivel evolutiv. Se poate și să aibă ghinionul să aibă un an în care are mult de muncă și face bani puțini. Și atunci e o problemă.

Destinul 3 va fi întrebat în acest an cât de specialist este în meseria pe care o are. Cât de specialist este în ceea ce face. Dar poate fi foarte ușor judecat greșit. Te duci și tu și faci un tabel de Excel și te duci la șeful cu el și ai greșit o formulă, că da, se întâmplă și la cei mai buni. Dar persoanelor cu cifra destinului 3 anul acesta li se va interpreta orice negativ: nu știi Excel. Stai puțin. Una e nu știu Excel și alta e să greșesc ceva, că na, toată lumea mai greșește. Dar așa va fi interpretată treaba: nu știi. Deci de aia, ei trebuie să fie foarte atenți și de aia vor avea impresia că e multă responsabilitate, multă muncă degeaba.

Totodată, cei cu cifra destinului 3 își pot cumpăra proprietăți anul ăsta: un teren, o casă, orice. Sau se pot muta.

Cifra destinului 4 - Previziuni pentru anul 2026

Anul acest apersoanele cu cifra destinului 4 au ocazia să iasă din cutie, să iasă din pătrățica lor. E greu pentru Destinul 4 să facă asta. Patru este un destin care ține de cadru, de siguranță, de stabilitate. E în cutia lui. Dar anul ăsta este provocat să iasă de la el din cutie să experimenteze noi lucruri. Adică nu-i mai merge bine în cutie. Deci Destinul 4 va fi provocat să facă lucruri noi care țin de creativitate, de frumos, de a învăța.

Mai mult decât atât, dacă destinul 4 este bun specialist într-un domeniu și a stat în banca lui până acum, în 2026 are ocazia să iasă la suprafață și să-i surprindă pe ceilalți: Wow, tu știai asta? Tu erai specialist în chestia asta? Dar de ce ai stat în banca ta? Pentru că v-am lăsat pe voi să jucați Hora Unirii pe aici și acum, uite, ies eu să vă arăt cum se joacă, de fapt. Și are ocazia să facă chestia asta, să iasă în față. Are ocazia să intre în business, să aibă parte de surprize în viața personală și așa mai departe.

Va călători mult și va da de oportunități peste tot. Și dacă stă două zile la munte undeva, poate întâlni acolo pe unul care să-l angajeze director general. Cam așa ceva. Sau își poate cunoaște iubirea vieții într-una din călătoriile sale. Tot ce trebuie să facă este să iasă din pătrățica lui.

Cifra destinului 5 - Previziuni pentru anul 2026

Destinul 5 o duce cel mai tare anul ăsta, pentru că lui i se deschid porțile foarte mult în direcția asta vocațională și în direcția financiară. Nu prea găsești persoane cu cifra destinului 5 care să nu știe ce vor de la viață. În general știu, chiar dacă nu pare. Câteodată pare că e haotic, dar el nu e. El știe ce vrea, dar nu prea dă din gură la mulți. E vesel, râde, se distrează, pare că e vai de capul lui, dar nu-i așa.

Destinul 5 are o situație foarte bună vocațional în 2026. Poate el nu mai vrea să fie inginer, vrea să fie pictor, pentru că asta e vocația lui. Să zicem că el este priceput la pictura, sau are un talent anume și îi place, iar la el în sufragerie sunt 15.000 de tablouri. Și el zice gata, nu mai vreau să fiu inginer, vreau să fiu pictor. Ei bine, dacă își deschide o expoziție cu tablourile alea din sufragerie, va câștiga o grămadă de bani. Adică pur și simplu este foarte deschisă această zonă vocațional-financiară la ei în acest an. Deci să aibă curaj. Poate nu are curaj să-și dea demisia de la companie, dar măcar o expoziție pe lună să facă.

Cifra destinului 6 - Previziuni pentru anul 2026

Șase este destinul care recuperează. El e recuperator. El recuperează trecutul, recuperează banii, recuperează tot felul de lucruri pe care le-a lăsat împrăștiate în trecutul lui. El trebuie să se uite înapoi, acum 14 ani, acum 6 ani, acum 4 ani, să vadă ce a lăsat acolo. Sunt lucruri pe care și din punct de vedere profesional și din punct de vedere personal le-ar fi putut lăsa acolo, dar se reîntorc cu un scop. Îi vine trecutul în față: vine fosta, fostul înapoi și el trebuie să facă în așa fel încât să nu fie tentat de trecut, care vrea să-l remodeleze ca atunci. El are un prag de trecut. Și acest prag este: nu mai vreau să mă întorc în trecut, chiar dacă trecutul vine după mine.

Singurul lucru pe care l-ar putea face este să își spună în felul următor: În trecut eram profesionist în vocația mea și am dus-o bine. Viața m-a schimbat. Viața m-a făcut să renunț la vocația mea și la profesia respectivă și să fiu acesta.

Tot acum, cel cu cifra destinului 6 are ocazia să se ocupe mai mult de vocația lui, aia pe care a lăsat-o în trecut și a considerat el că vremurile nu l-au ajutat. Acum el are ocazia să fac chestia asta. Avem un 16 acolo care îl ajută pe el să se ducă în trecut și să se întoarcă într-un cadru de atunci, acum fiindu-i favorabil. Atunci nu i-a mers, că de aia a renunțat. Dar acum poate să facă chestia asta.

Are noroc și de bani câștigați ușor, cum ar fi print-o moștenire. Îi sună telefonul și află că mătușa lui care era milionară în dolari și are un câmp de petrol în America i-a lăsat lui câmpul. Adică chestii din astea așa care te lasă mască. Bine, poate să afle de exemplu și că soțul, sau soția are de 4 ani de zile o altă relație. Adică tot felul de lucruri din astea care vin din trecut să se rezolve. Este un an dificil pentru ei, dar nu unul greu și el va trebui să aibă încredere. Cel mai important lucru este să aibă încredere în el, să lucreze cu el și să fie într-un echilibru cu el însuși. Au avut ocazia până acum să facă aceste lucruri dar mai au ocazia și anul ăsta. Și scapă după.

Cifra destinului 7 - Previziuni pentru anul 2026

Destinul 7 are un an foarte bun și el. Este pe locul 2 după destinul 5. El trebuie să iasă în lume. De ce zic trebuie să iasă în lume? Destinul 7 este cifra singurătății, a omului solitar căruia nu îi place cu gașca decât când vrea el. Și atunci anul 2026 îl aruncă pe el afară din zona de confort. Pur și simplu relațiile sociale îl vor ajuta foarte mult pe destinul 7 să câștige notorietate, funcție, poziție, bani și așa mai departe. Este o situație foarte bună.

Persoana cu cifra destinului 7 trebuie să aibă grijă că din cauza huzurului exterior și a oportunităților profesionale, financiare din exterior e posibil să își neglijeze viața de familie. Și atunci trebuie să aibă grijă să găsească un echilibru între viața de familie și latura socială. Eventual își mai ia soțul sau soția cu el în stânga, în dreapta. Nu trebuie să se gândească „eu mă duc singur și rezolv”. Nu este foarte bine să facă acest lucru pentru că viața de familie se va degrada dacă stă tot timpul plecat în oportunitățile pe care le are și mai mult decât atât când se degradează viața de familie, va avea tendința să-și cumpere echilibrul acolo. Ce înseamnă asta? De exemplu, îmi neglijez soția pentru că am oportunități și ea îmi face urât acasă și în loc să vrea o ciocolată vrea un bax de ciocolată, sau în loc să-ți ceară o geantă cadou, vrea ultimul model de nu știu ce mașină.

Cifra destinului 8 - Previziuni pentru anul 2026

Destinul 8 are ocazia transformării. El este influențat din două unghiuri. Avem 26 (din 2026), care este particularitatea anului și ăsta e tot un 8. Și atunci el este anul acesta foarte bine aspectat principal pe zona financiară și socială. Și la el banii vin din afară, deci cu cât are mai multe conexiuni, cu cât iese mai mult în lume, cu atât e mai bine.

De asemenea, are ocazia să-și remodeleze viața de cuplu adică să stabilească niște directive. Cei care vor să-și aducă viața de cuplu la un alt nivel și au cu cine să discute și să stabilească niște lucruri, e minunat, vor reuși. Dar dacă nu au cu cine, la un moment dat unii dintre ei chiar se vor despărți, pentru că nu mai au cum să evolueze. Și atunci el zice „tu mergi pe un drum, iar eu pe altul că nu mai avem ce face, mă tragi în jos”. Acest „mă tragi în jos”, o să-l aibă în discurs tot anul 2026. Nu o să fie chiar obsedați de ideea asta, dar o să-și dea seama imediat cine îi trage în jos: asociatul, prietenii, anturajul, nevasta. Cineva îi trage în jos și va avea ocazia să rupă aceste relații cu persoanele toxice, inclusiv cu soțul sau nevasta dacă el e cel care îl trage în jos. Deci persoana cu cifra destinului 8 se reglează și se transformă în 2026.

De asemenea, destinul 8 are ocazia să câștige noi poziții, să se mute din țară, de exemplu, sau să-și găsească un loc de muncă mai bine plătit, să avanseze în funcție. Deci este un an foarte bun pentru destinul 8.

Cifra destinului 9 - Previziuni pentru anul 2026

Destinul 9 este diferit de toți pentru că în contextul lui, moto-ul său este: eu sunt începutul și sfârșitul. Adică el va fi foarte egoist în acest am și se va gândi foarte, foarte mult la el. De asemenea, va avea o atitudine dictatorială: adică ori ca mine, ori plecați. Știi cum se spunea înainte, ești cu mine, suntem prieteni, nu ești cu mine, ești dușman. Ei nu te vor lăsa în pace și atât, ci pur și simplu vor vedea în tine un dușman. Persoana cu cifra destinului 9 are destule resurse să își anihileze direct dușmanii.

Anul trecut a fost foarte greu pentru persoanele cu cifra destinului 9, dar au învățat multe și au ocazia să își schimbe viața total, pe toate palierele. Consecința însă, este că o vor schimba mental, aproape fără emoție. Deci destinul 9 va avea o emoție extrem de mică anul acesta. Cei care au un drum stabilit pot să-și atingă obicetivele mai repede decât ceilalți, dar vor fi reci ca gheața.