€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Stiri Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
Data actualizării: 14:59 08 Ian 2026 | Data publicării: 14:42 08 Ian 2026

EXCLUSIV Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
Autor: Alexandra Curtache

anul 2026, analiza numerologică Foto: Unsplash
 

Anul 2026 nu este doar un nou an, ci începutul unei resetări majore. După un 2025 al încheierilor, intrăm într-o perioadă care setează direcțiile următorului deceniu. Ce urmează nu va mai semăna cu ce a fost.

Numerologul Romeo Popescu a explicat în exclusivitate pentru DCNEWS despre schimbările care ne așteaptă în anul 2026, deoarece începe o nouă perioadă din punct de vedere al numerologiei:

„În general vorbind, o să asistăm la o schimbare destul de mare. Și, da, numai e ca înainte. Aș putea să spun că acest an poate să fie un demo al perioadei 2030 și 2039. Adică noi, începând din 2026, ne pregătim pentru decada 2030-2039. Și este un an de vibrație universală 1, ceea ce înseamnă că setează foarte multe direcții, adică începutul. Anul 2025 a fost un an de vibrație universală 9, deci sfârșitul. Și 1 ăsta începe din nou să se manifeste pentru o perioadă evolutivă de 9 ani”.

Schimbarea vine în 2030, iar efectele se vor resimți până în 2090

Dacă anul 2026 este startul unui ciclu de nouă ani, atunci anul 2030 joacă un rol-cheie, fiind poziționat chiar la mijlocul acestui interval, așa cum s-a întâmplat și în ciclurile anterioare. Abia aici începe să se simtă schimbarea care începe de anul acesta.

„Deci 2026 este un an de început. Noi prindem în această schemă, prindem anul 2030, care în perioada evolutivă în care tocmai am intrat în 2026, este la mijloc. Orice perioadă evolutivă de 9 ani, ținând cont de calculele noastre, are o trecere de decadă la jumătate. Când a fost 2017, a avut 2020 la mijloc. Și tot așa.

Ceea ce este foarte interesant este că 2030 este un an de vibrație universală 5. În numerologie 5 este o cifră care e mijloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa înseamnă că ce a fost până acum nu o să fie și de acum înainte o să fie cu totul altceva. Deci din 2030 o să fie cu totul altceva.

E o schimbare în care nu mai ne gândim la trecut. Hai să zicem radicală. Adică nu pot spune că ne așteaptă 2030 și dintr-o dată să schimbă așa. Din 2026 sunt câțiva ani: 26, 27, 28, 29, patru ani care ne pregătesc pentru manifestarea din 2030 până în 2039.

Dar datorită faptului că acești 5 ani care se manifestă dau efecte foarte puternice în 6, 7, 8 și 9, numerologic vorbind, o să fie niște efecte foarte puternice până în 2090”, explică numerologul. 

Umează o schimbare în bine sau în rău?

Cuvântul „schimbare” generează automat teamă. Nu pentru că ar fi neapărat negativă, ci pentru că este necunoscută. Însă Romeo Popescu ne îndemană să nu fim atât de categorici cu acesți termeni, deoarece uneori ceea ce pentru unii este un câștig, pentru alții poate părea o pierdere.

„Ce e bine și ce e rău? Binele și răul sunt două polarizări, pozitiv sau negativ, în funcție de modul în care tu percepi viața. D-aia să știi foarte clar: Bine pentru mine s-ar putea să fie rău pentru tine, sau viceversual. Deci nu știm ce o să fie bine sau rău. Dar în general, din punctul meu de vedere, schimbarea este bună.

Toți oamenii sunt reticenți la schimbare. Nivelul de a fi reticenți la schimbare, la unii e mai mic, la alții e mai mare. După caz.  Cu cât tu ești obișnuit mai mult în confort și îți dai seama că viața asta e uzur, cu atâta vei fi reticent la schimbare foarte tare. Cu cât tu ești obișnuit cu schimbările vieții, ești obișnuit cu lucrurile astea că se întâmplă mereu altceva, cu atât reticența ta la schimbare va fi mai mică. Și așa înseamnă că noi va trebui să ne adaptăm.

De-a lungul istoriei, de-aia tot timpul zic oamenilor că trebuie să învețe istorie. Nu învățați, dar citiți măcar ca să vedeți perioadele acolo. Sunt foarte interesante perioadele, dacă le calculezi descoperi niște evenimente extrem de interesante pe anii ăia pe care pică pachetul de nouă. Orice trecut generează un posibil viitor”, încheie numerologul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

numerologie
numerolog
anul 2026
cifra destinului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Miruță spune că în caz de ceva, când Nicușor Dan e în Spartan, poate primi mesaje text
Publicat acum 12 minute
România, obligată să primească migranți sau să plătească o sumă fabuloasă pe cap de om
Publicat acum 28 minute
Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu aeronava Spartan
Publicat acum 36 minute
Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului WTA de la Brisbane
Publicat acum 45 minute
Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat acum 6 ore si 0 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close