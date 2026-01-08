Cum va fi anul 2026 în funcție de analiza lui numerologică: „O mare schimbare ne așteaptă!”

Numerologul Romeo Popescu a explicat în exclusivitate pentru DCNEWS despre schimbările care ne așteaptă în anul 2026, deoarece începe o nouă perioadă din punct de vedere al numerologiei:

„În general vorbind, o să asistăm la o schimbare destul de mare. Și, da, numai e ca înainte. Aș putea să spun că acest an poate să fie un demo al perioadei 2030 și 2039. Adică noi, începând din 2026, ne pregătim pentru decada 2030-2039. Și este un an de vibrație universală 1, ceea ce înseamnă că setează foarte multe direcții, adică începutul. Anul 2025 a fost un an de vibrație universală 9, deci sfârșitul. Și 1 ăsta începe din nou să se manifeste pentru o perioadă evolutivă de 9 ani”.

Schimbarea vine în 2030, iar efectele se vor resimți până în 2090

Dacă anul 2026 este startul unui ciclu de nouă ani, atunci anul 2030 joacă un rol-cheie, fiind poziționat chiar la mijlocul acestui interval, așa cum s-a întâmplat și în ciclurile anterioare. Abia aici începe să se simtă schimbarea care începe de anul acesta.

„Deci 2026 este un an de început. Noi prindem în această schemă, prindem anul 2030, care în perioada evolutivă în care tocmai am intrat în 2026, este la mijloc. Orice perioadă evolutivă de 9 ani, ținând cont de calculele noastre, are o trecere de decadă la jumătate. Când a fost 2017, a avut 2020 la mijloc. Și tot așa.

Ceea ce este foarte interesant este că 2030 este un an de vibrație universală 5. În numerologie 5 este o cifră care e mijloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa înseamnă că ce a fost până acum nu o să fie și de acum înainte o să fie cu totul altceva. Deci din 2030 o să fie cu totul altceva.

E o schimbare în care nu mai ne gândim la trecut. Hai să zicem radicală. Adică nu pot spune că ne așteaptă 2030 și dintr-o dată să schimbă așa. Din 2026 sunt câțiva ani: 26, 27, 28, 29, patru ani care ne pregătesc pentru manifestarea din 2030 până în 2039.

Dar datorită faptului că acești 5 ani care se manifestă dau efecte foarte puternice în 6, 7, 8 și 9, numerologic vorbind, o să fie niște efecte foarte puternice până în 2090”, explică numerologul.

Umează o schimbare în bine sau în rău?

Cuvântul „schimbare” generează automat teamă. Nu pentru că ar fi neapărat negativă, ci pentru că este necunoscută. Însă Romeo Popescu ne îndemană să nu fim atât de categorici cu acesți termeni, deoarece uneori ceea ce pentru unii este un câștig, pentru alții poate părea o pierdere.

„Ce e bine și ce e rău? Binele și răul sunt două polarizări, pozitiv sau negativ, în funcție de modul în care tu percepi viața. D-aia să știi foarte clar: Bine pentru mine s-ar putea să fie rău pentru tine, sau viceversual. Deci nu știm ce o să fie bine sau rău. Dar în general, din punctul meu de vedere, schimbarea este bună.

Toți oamenii sunt reticenți la schimbare. Nivelul de a fi reticenți la schimbare, la unii e mai mic, la alții e mai mare. După caz. Cu cât tu ești obișnuit mai mult în confort și îți dai seama că viața asta e uzur, cu atâta vei fi reticent la schimbare foarte tare. Cu cât tu ești obișnuit cu schimbările vieții, ești obișnuit cu lucrurile astea că se întâmplă mereu altceva, cu atât reticența ta la schimbare va fi mai mică. Și așa înseamnă că noi va trebui să ne adaptăm.

De-a lungul istoriei, de-aia tot timpul zic oamenilor că trebuie să învețe istorie. Nu învățați, dar citiți măcar ca să vedeți perioadele acolo. Sunt foarte interesante perioadele, dacă le calculezi descoperi niște evenimente extrem de interesante pe anii ăia pe care pică pachetul de nouă. Orice trecut generează un posibil viitor”, încheie numerologul.