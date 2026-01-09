"Din 2030 România o să fie mult mai bine, din toate punctele de vedere. Vom vedea cum vor veni oameni din alte țări să stea aici, că o să le placă. Nu din Asia pentru muncă, ci din Marea Britanie, Franța, Spania, Germania. Un german o să zică că mai bine vine în România decât să stea la el sau un italian. Italia o va duce mai bine decât celelalte țări și va avea o atitudine mai arogantă, chiar dacă Franța crede că e Capo di tutti Capi, după 1 decembrie 2026 o să se ducă în cap rău de tot.

Occidentalii ar putea alege România pentru muncă și trai

În 2030 vom vedea cum vor veni oameni din țările astea "dezvoltate", descoperind țara noastră și n-o să mai muncim noi la ei, o să vină ei să muncească la noi, chiar dacă pare science-fiction ceea ce zic. Noi așa vom fi, doar trebuie să fim atenți la această joncțiune, să vedem ce se întâmplă în mai-iunie 2026.

Să nu uităm că drumul destinului României este 23 în contextul 1.12.18, ceea ce înseamnă că în 2030 o să înceapă să fie mai bine.

Ianuarie 2026: Perioadă de confuzie și tensiuni sociale

În ianuarie 2026 o să fie confuzie maximă, avem și aici foarte multe dispute și contraziceri. Din punctul meu de vedere sunt bune, aduc un plus. Vorbesc de contextul general, social, nu altceva. E bine că e așa, pentru că în urma acestor situații mai puțin poetice în luna februarie încep să se așeze lucrurile.

Februarie 2026, lună cu posibile vești economice bune

În februarie 2026 este o lună bună pentru România, se așează lucrurile, te obișnuiești, ai scăpat și de impozite, vin altele, dar nu e problemă, te-ai obișnuit cu ele. În februarie e posibil să avem și vești bune, e posibil să se anuleze anumite taxe, să se revină la anumite lucruri, deci e o lună bună cu surprize financiare bune.

Martie 2026 aduce clarificări și oportunități pe piața muncii

În martie 2026 va exista din nou claritate. Evenimentele din ianuarie vor fi rezolvate atunci. Este ca și cum ai rămas restant cu ceva care ține de dialog sau îndoială. Martie se leagă foarte mult cu ianuarie și mai mult de atât vor fi oportunități de muncă și o să se deschidă piața muncii mai mult", a explicat Romeo Popescu.