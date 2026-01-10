Astronauţii de la bordul ISS, evacuaţi din motive medicale. E prima oară în istorie când se întâmplă asta. Ce au pățit

Echipajul Crew-11 al NASA, alcătuit din patru membri, va reveni anticipat de pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), miercuri, transmit sâmbătă agenţiile DPA şi EFE.

NASA intenţionează să realizeze desprinderea navetei spaţiale cel mai devreme la ora locală 17:00 (22:00 GMT), dacă vremea va permite, potrivit unui comunicat al agenţiei spaţiale, transmite Agerpres.

În cazul în care totul merge conform planului, astronauţii ar urma să amerizeze în largul coastei Californiei, joi, în jurul orei locale 03:40. Totuși, NASA precizează că momentul exact va fi confirmat mai aproape de momentul plecării şi va depinde de vreme, de condiţiile maritime şi de alţi factori.

Agenţia spaţială americană a explicat în comunicat că cei patru membri ai misiunii au început deja să-şi împacheteze şi să-şi depoziteze lucrurile pentru plecare şi au testat costumele spaţiale pe care le vor purta la revenirea la bordul unei capsule Dragon.

Problema medicală, păstrată secretă de NASA. Ce se știe

Aceasta va fi prima dată în istoria ISS când un echipaj este evacuat anticipat din cauza problemelor de sănătate ale unui astronaut.

Agenţia nu a dezvăluit identitatea acestui membru al echipajului sau natura problemei medicale, însă a precizat că aceasta nu are legătură cu îndatoririle de pe ISS şi nu constituie o urgenţă.

Medicul-şef al NASA, James Polk, a declarat că starea astronautului este stabilă. Însă, potrivit NASA, acesta trebuie să se întoarcă pe Pământ pentru teste medicale, deoarece staţia nu deţine capacităţile necesare pentru a efectua diagnostice complexe.

Problema de sănătate a acestui astronaut a determinat deja NASA să anuleze o ieşire în spaţiu planificată joi, la care ar fi luat parte astronauţii americani Zena Cardman şi Michael Fincke.

Cei doi, împreună cu astronautul nipon Kimiya Yui şi cosmonautul rus Oleg Platonov, se află la bordul ISS de la începutul lunii august şi urmau să rămână la bordul laboratorului spaţial alte câteva săptămâni.

Când va fi trimis un nou echipaj la bordul ISS

Potrivit specialiștilor, ae întâmplă foarte rar ca o problemă medicală să conducă la scurtarea unei întregi misiuni a astronauților.

Înainte de existenţa ISS, în 1985, o misiune sovietică a fost anulată după îmbolnăvirea gravă a comandantului acesteia, Vladimir Vasiutin, care a suferit o prostatită acută în spaţiu, ceea ce a condus la revenirea pe Pământ echipajului cu aproximativ două luni mai devreme, aminteșye EFE.

Lansarea echipajului Crew-12 din Florida, următoarea misiune din cadrul rotaţiei echipajului de la bordul ISS este programată pentru jumătatea lunii februarie.