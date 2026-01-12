Șeful Rezervei Federale SUA, anchetat penal. Randamente mixte pentru titlurile de trezorerie

Randamentele titlurilor de trezorerie din SUA au avut evoluții mixte luni, pe măsură ce investitorii au reacționat la ancheta penală deschisă împotriva președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, și au privit spre datele cheie privind inflația programate pentru această săptămână.

La ora 03:40 ET, randamentul titlului pe 10 ani era mai mare cu peste 1 punct de bază, ajungând la 4,187%, în timp ce nota pe 2 ani a scăzut cu 2 puncte de bază, la 3,517%. Randamentul obligațiunii pe 30 de ani a urcat cu 3 puncte de bază, la 4,853%.

Un punct de bază echivalează cu 0,01%, iar randamentele și prețurile se mișcă în direcții opuse, notează CNBC.

Duminică seara, președintele Fed, Powell, a anunțat că Departamentul de Justiție desfășoară o anchetă penală împotriva sa. Ancheta are legătură cu lucrările de renovare de 2,5 miliarde de dolari a sediului central al băncii din Washington, D.C. și cu posibile declarații inexacte făcute în fața Congresului.

Pe ce se concentrează ancheta

Oficialii sugerează că ancheta analizează dacă Powell a oferit informații incomplete sau eronate parlamentarilor despre costurile și dotările proiectului. Ancheta a fost aprobată încă din noiembrie de Jeanine Pirro, aliată de lungă durată a președintelui Donald Trump, scrie The New York Times.

Investigația include verificarea declarațiilor publice ale lui Powell și a documentelor financiare aferente renovării. Specialiștii avertizează că acest caz marchează o escaladare a tensiunilor între președintele Trump și șeful băncii centrale, care a fost criticat în mod repetat pentru refuzul de a reduce agresiv dobânzile.

Trump amenință cu înlocuirea lui Powell

În trecut, Trump a sugerat de mai multe ori că ar putea să-l demită pe Powell, deși l-a nominalizat el însuși în 2017. Într-un interviu recent pentru The New York Times, Trump a spus că a decis deja cine ar urma să-l înlocuiască pe Powell la conducerea Fed, cu un anunț așteptat în curând. Kevin Hassett, consilier economic apropiat ce președinte, este menționat ca unul dintre favoriți. Mandatul actual al lui Powell expiră în mai, însă el poate rămâne membru al Consiliului Guvernatorilor până în 2028. Nu a clarificat dacă va continua după această dată.

Powell a răspuns

Într-un mesaj video publicat, Powell a subliniat că ancheta Departamentului Justiției este „fără precedent” și a pus sub semnul întrebării motivația acesteia. El a declarat că își exercită atribuțiile „fără teamă sau favor politic” și a avertizat că presiunea penală ar putea reprezenta o amenințare mai largă la adresa independenței Fed.

„Amenințarea cu acuzații penale este o consecință a faptului că Federal Reserve stabilește ratele dobânzilor bazându-se pe cea mai bună evaluare a ceea ce servește interesul public, și nu pe preferințele Președintelui,” a spus Powell în video.

Fed a redus dobânzile de trei ori în 2025, însă analiștii se așteaptă ca următoarea ședință din ianuarie să nu aducă noi scăderi. Powell a subliniat că este vorba despre capacitatea băncii centrale de a lua decizii bazate pe date și condiții economice reale, nu pe presiuni politice.

Impact asupra pieței și așteptările economice

În timp ce ancheta Powell domină atenția, investitorii urmăresc cu atenție și indicatorii economici: indicele prețurilor de consum (marți) și indicele prețurilor producătorilor (miercuri) vor oferi perspective importante asupra sănătății economiei americane.

În trecut, investigații similare asupra unor figuri critice la adresa lui Trump, precum James Comey sau Letitia James, nu au dus la acuzații concrete.

Surse apropiate anchetei susțin că procurorii au cerut documente legate de proiectul de renovare în mai multe rânduri. Întrebat despre anchetă, Trump a spus pentru NBC News că nu are cunoștință despre aceasta, reiterând criticile la adresa lui Powell, atât pe politica monetară, cât și pe gestionarea proiectului imobiliar.

