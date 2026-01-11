Ucraina a atacat trei platforme de foraj ale Lukoil, care alimentează armata rusă

Forțele ucrainene au atacat trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, în Marea Caspică, a raportat Statul Major General al Ucrainei, duminică, 11 ianuarie.

⚡️ Уражено бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО противника /⚡️ Drilling Platforms in the Caspian Sea and an Enemy Air Defense Unit Struckhttps://t.co/fyQAeynBYZ pic.twitter.com/Fhlsv6ADDx — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 11, 2026

Platformele de foraj atacate alimentează armata rusă

Separat, Ucraina a atacat și un sistem rusesc de rachete antiaeriene Buk-M3 în zonele ocupate ale regiunii Luhansk din Ucraina, precum și alte active militare, conform comunicatului citat de Kyiv Independent.

Cele trei platforme de foraj ale companiei Lukoil atacate de Ucraina, V. Filanovsky, Yuri Korchagin și Valery Graifer, sunt utilizate pentru extracția de petrol și gaze.

„Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este evaluată”, se arată în comunicat. Aceste platforme furnizează combustibil armatei ruse, potrivit Forțelor Operaționale Speciale (SSO) ale Ucrainei care au efectuat atacurile. SSO a publicat, de asemenea, înregistrări video ale presupuselor atacuri.

Exporturile de petrol și gaze acoperă o parte majoră a bugetului Rusiei și joacă un rol semnificativ în susținerea războiului Moscovei în Ucraina.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, un depozit și o unitate de suport tehnic a Armatei 49 de Arme Combinate a Rusiei în zona orașului Novotroitske, în partea ocupată de Rusia a regiunii Herson. Acest grup de armate este principala forță rusă din regiune.

Ucraina și-a intensificat atacurile împotriva instalațiilor petroliere din Rusia și din teritoriile ocupate de ruși pe parcursul anului 2025, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.

