€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Ucraina a atacat trei platforme de foraj ale Lukoil, care alimentează armata rusă
Data publicării: 19:40 11 Ian 2026

Ucraina a atacat trei platforme de foraj ale Lukoil, care alimentează armata rusă
Autor: Iulia Horovei

atac ucrainean in rusia Atac ucrainean în Rusia. Sursa foto: @GeneralStaffUA, X

Forțele ucrainene au atacat trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, care furnizează combustibil armatei ruse.

 

Forțele ucrainene au atacat trei platforme de foraj rusești aparținând companiei Lukoil, unul dintre cei mai mari producători de petrol din Rusia, în Marea Caspică, a raportat Statul Major General al Ucrainei, duminică, 11 ianuarie.

 

Platformele de foraj atacate alimentează armata rusă

Separat, Ucraina a atacat și un sistem rusesc de rachete antiaeriene Buk-M3 în zonele ocupate ale regiunii Luhansk din Ucraina, precum și alte active militare, conform comunicatului citat de Kyiv Independent.

Cele trei platforme de foraj ale companiei Lukoil atacate de Ucraina, V. Filanovsky, Yuri Korchagin și Valery Graifer, sunt utilizate pentru extracția de petrol și gaze.

„Au fost înregistrate lovituri directe. Amploarea pagubelor este evaluată”, se arată în comunicat. Aceste platforme furnizează combustibil armatei ruse, potrivit Forțelor Operaționale Speciale (SSO) ale Ucrainei care au efectuat atacurile. SSO a publicat, de asemenea, înregistrări video ale presupuselor atacuri.

Exporturile de petrol și gaze acoperă o parte majoră a bugetului Rusiei și joacă un rol semnificativ în susținerea războiului Moscovei în Ucraina.

Forțele ucrainene au atacat, de asemenea, un depozit și o unitate de suport tehnic a Armatei 49 de Arme Combinate a Rusiei în zona orașului Novotroitske, în partea ocupată de Rusia a regiunii Herson. Acest grup de armate este principala forță rusă din regiune.

Ucraina și-a intensificat atacurile împotriva instalațiilor petroliere din Rusia și din teritoriile ocupate de ruși pe parcursul anului 2025, bazându-se în principal pe drone dezvoltate pe plan intern.

Citește și: •  Avertismentul lui Bogdan Chirieac dacă Donald Trump nu va forța pacea din Ucraina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
rusia
razboi
atac
lukoil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Planul unei armate europene care înlocuiește trupele americane staționate pe continent
Publicat acum 31 minute
Șefa Curții de Apel București: "Se dorește preluarea controlului puterii judecătorești. E un plan matematic, cinic"
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Marian Godină și-a încetat concediul pentru creșterea copilului: "Plec din țară"
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Ucraina a atacat trei platforme de foraj ale Lukoil, care alimentează armata rusă
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Nebunie pe TikTok: Rezoluția care a stârnit confuzie la început de 2026 / Video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close