MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în destinațiile turistice din Portugalia
Data publicării: 11:58 27 Ian 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în destinațiile turistice din Portugalia
Autor: Doinița Manic

portugalia plaja destinatie turistica Imagine cu o plajă din Portugalia. Foto: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Portugheză.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie și informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză despre faptul că Institutul Portughez al Mării și Atmosferei (IPMA) a emis o avertizare meteorologică de nivel maxim - Cod Roșu.

Sunt așteptate fenomene meteorologice extreme ce vor afecta Arhipelagul Azore, precum și sectorul de litoral al Portugaliei Continentale, în intervalul 27 - 28 ianuarie 2026.

Republica Portugheză recomandă evitarea plajelor

"În context, sunt așteptate intensificări violente ale fenomenelor atmosferice, cu rafale de vânt ce pot atinge și depăși pragul de 130 km/h în zonele costiere, asociate cu furtuni maritime de severitate extremă. Aceste condiții prezintă un risc ridicat de producere a unor pagube materiale importante și pot pune în pericol siguranța persoanelor. 

Autoritățile portugheze recomandă evitarea litoralului, precum și suspendarea activităților maritime și recreative, inclusiv pescuitul de agrement, sporturile nautice și deplasările pe faleză sau pe plajă.

MAE sfătuiește cetățenii români să urmărească constant informările actualizate emise de Serviciul  Portughez de Protecție Civilă (https://prociv.gov.pt) și să se conformeze cu strictețe la recomandările și instrucțiunile autorităților locale.

Asistență consolară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351 21 396 6463, +351 21 396 0866, +351 21 397 2648, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351 92 741 1628", transmite MAE într-un comunicat.

mae
atentionare de calatorie
portugalia
