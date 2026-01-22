€ 5.0936
DCNews Stiri MAE, atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina
Data publicării: 16:14 22 Ian 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina
Autor: Doinița Manic

Bosnia și Herțegovina Fotografie din Bosnia și Herțegovina. Foto: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre Bosnia și Herțegovina asupra faptului că asociațiile transportatorilor de marfă din această țară au anunțat acțiuni de protest la punctele de trecere a frontierei spre și dinspre țările vecine din spațiul Schengen, începând cu data de 26 ianuarie 2026.

Care sunt punctele de trecere a frontierei afectate

"Vor fi fi afectate puncte de trecere a frontierei spre / dinspre Republica Croația precum (dar nu exclusiv): Stara Gradiška (Croatia) / Gradiška (BiH), Nova Sela (Croatia) / Bijača (BiH), Slavonski Brod (Croatia) / Bosanski Brod (BiH), Donji Svilaj (Croatia) / Odžak (BiH), Neum Corridor (Klek/Zaton Doli), Metković.

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele de frontieră menționate, să își reprogrameze deplasările sau să utilizeze rute alternative, să se informeze constant cu privire la starea traficului, să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine.

Pentru informații actualizate, se recomandă consultarea paginii web a autorității de drumuri: https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +387 33 66 88 93 și +387 33 21 40 22, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Sarajevo: +387 61 42 83 54.

MAE recomandă cetățenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, http://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”.", transmite MAE într-un comunicat de presă.

Urmăriți DCNews și pe Google News

Bosnia și Herțegovina
mae
atentionare de calatorie
frontiera
