MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie și îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană, Regiunea Sicilia, asupra faptului că Departamentul Național de Protecție Civilă menține, în perioada 20-21 ianuarie 2026, alerta de Cod Roșu pentru Regiunea Sicilia.

"Pe întreg teritoriul regiunii, îndeosebi de-a lungul coastei Mării Ionice, pot avea loc fenomene meteorologice intense. Sunt așteptate precipitații intense, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot cauza inundații de-a lungul râurilor și pârâurilor și alunecări de teren.

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte indicațiile autorităților locale, să se informeze din surse oficiale şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranța și integritatea personală.

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecției Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obținerea informațiilor actualizate în timp real.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de regiune:

* Consulatul General al României la Roma:

+39 34 514 739 35

* Consulatul General al României la Milano:

+39 36 610 814 44

* Consulatul General al României la Bologna:

+39 32 480 351 71

* Consulatul General al României la Torino:

+39 33 875 681 34

* Consulatul General al României la Trieste:

+39 34 088 216 88

* Consulatul General al României la Bari:

+39 33 460 422 99

* Consulatul României la Catania:

+39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor internet: http://catania.mae.ro/, http://roma.mae.ro/, http://cgroma.mae.ro/, https://www.mae.ro/." transmite MAE într-un comunicat de presă.