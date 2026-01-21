€ 5.0961
DCNews Stiri Precizările MAE după decizia Ucrainei privind dubla cetățenie
Data actualizării: 19:02 21 Ian 2026 | Data publicării: 18:52 21 Ian 2026

Precizările MAE după decizia Ucrainei privind dubla cetățenie
Autor: Doinița Manic

ucraina dubla cetatenie Foto ilustrativ: Pexels

MAE vine cu precizări după decizia Ucrainei privind dubla cetățenie.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vine cu precizări privind modificările legislative din Ucraina referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene. Potrivit MAE, legea respectivă, care a intrat în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană, ci doar la cei care vor să o obțină.

"Ministerul Afacerilor Externe informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene. În cursul ultimilor trei ani, legislația ucraineană cu privire la cetățenie a suferit mai multe amendamente, menite să ușureze obținerea cetățeniei ucrainene, fără a renunța la celelalte cetățenii deținute, de către cetățeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forțelor armate ucrainene sau desfășoară activități umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum și pentru a menține și întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităților ucrainene din străinătate.

MAE: Cele 5 state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate

Legea, adoptată în iunie 2025 și intrată în vigoare la data de 16 ianuarie 2026, nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană. Legea vizează în principal, deși nu exclusiv, comunitățile ucrainene din străinătate.

De altfel, cele cinci state din prima listă aprobată de executivul ucrainean sunt statele în care locuiesc cele mai mari comunități ucrainene din străinătate", transmite MAE.

VEZI ȘI: PSD cere intervenția urgentă a autorităților române, după decizia Ucrainei privind dubla cetățenie

Precizăm că noua lege privind dobândirea cetățeniei ucrainene a stârnit un val de nemulţumire în comunitatea românească din Ucraina. Legea stipulează condiţiile în care poate fi dobândită cetăţenia multiplă, dar şi lista ţărilor cu care Ucraina acceptă acord de dublă cetăţenie. Pe acea listă se află doar cinci țări: Germania, Cehia, Polonia, Statele Unite ale Americii şi Canada. Lista nu include şi România.

