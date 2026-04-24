Crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști, dar și stagiul minim de cotizare. Ilie Bolojan: Nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, trebuie să fie mult mai mare

”În ceea ce privește aspectele legate de pensiile militare - și de pensii în general. Fondul de pensii, dacă nu este alimentat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. De ce se întâmpla asta? Sunt câteva fenomene pe care trebuie să le corectăm. Unul este demografia. Generația mea, cei născuți în `68 - `70, suntem 450.000 - 500.000 de oameni. Când noi vom ieși la pensie, cei care lucrăm în afara sectorului militar, pentru că deja colegii mei sunt toți la pensie la 56 de ani, dar peste 7 - 8 ani, când vom ieși la pensie, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000. Că ne place sau nu, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii suportabil, trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează mai mult. Astăzi, vârsta medie de pensionare este sub 60 de ani. Avem categorii care se pensionează la 47, 48, 50, 52 de ani. Pentru aceste categorii, va crește vârsta de pensionare. A militarilor, a polițiștilor” a spus premierul Ilie Bolojan, la EuropaFM. Săptămâna viitoare o propunere va fi pe masa Guvernului.

”Trebuie crescut, dar nu poți să dai o cifră exactă. Una e să fii parașutist sau scafandru, alta este să fii la popotă, în spate. Dar, inevitabil, vârsta de pensionare va trebui crescută” mai spune Ilie Bolojan. El a mai afirmat că ”stagiul minim nu se mai poate să fie 15- 20 de ani, nu se mai poate așa ceva, trebuie să fie mult mai mare”. ”Sistemul de pensie, procente șamd, poate rămâne la fel. Aici avem o situație stabilă” precizează premierul.