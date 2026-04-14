DCNews Politica Pensiile militare, clarificări de la ministrul Florin Manole pentru pensionari
Data actualizării: 19:47 14 Apr 2026 | Data publicării: 19:42 14 Apr 2026

Pensiile militare, clarificări de la ministrul Florin Manole pentru pensionari
Autor: Tiberiu Vasile

florin-manole_34034400 Sursa foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole a clarificat subiectul privind vârsta de pensionare a militarilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a intervenit la România TV pentru a clarifica situația privind vârsta de pensionare a militarilor, pe fondul discuțiilor recente din spațiul public. Oficialul a precizat că în prezent nu există niciun proiect legislativ în lucru la nivelul Ministerului Muncii care să vizeze modificarea condițiilor de pensionare, subliniind că reglementările actuale sunt deja stabilite și închise în cadrul angajamentelor asumate prin PNRR. Totodată, acesta a dat asigurări că nu se are în vedere redeschiderea acestor jaloane și a făcut apel la calm în rândul personalului din sistemul de apărare.

Vârsta de pensionare pentru militari

”Vreau să punctez subiectul cu vârsta de pensionare pentru militari, pentru că l-am auzit pe primul ministru vorbind despre asta. În primul rând eu îndemn la calm și la liniște. Îmi dau seama că pensionarii sau cei care vor să se pensioneze, care îndeplinesc criteriile de pensionare în această perioadă, sunt profund neliniștiți. Vreau să-i liniștesc și să le spun că în momentul actual nu avem niciun proiect în lucru în ministerul Muncii. Acesta e un lucru. Doi la mână, această temă, a vârstei de pensionare, a pensionării anticipate, sunt două teme care sunt deja legiferate, deja agreate cu Comisia Europeană, sunt deja jaloane în PNRR îndeplinite odată cu anul 2023. Așadar, nu vom redeschide jaloane închise din PNRR. A mai fost odată această discuție, cred că prin decembrie. A mai fost reluată la începutul anului, iar acum reluată din nou cu aceeași realitate. Nu avem niciun act normativ. Nu vedem niciun motiv pentru a redeschide acel jalon din PNRR referitor la pensii, pentru că atât creșterea vârstei de pensionare în acest domeniu, cât și pensionarea anticipată sunt deja teme reglementate și închise.

"Cu premierul nu am avut o discuție și vă zic de ce nu"

Am discutat prima dată cu ministrul Apărării care a fost primul care a discutat despre subiectul acesta. Mi-a zis că el crede că trebuie să umblăm aici, că vor lucra în ministerul Apărării la un proiect, dar a trecut luni de zile și nu s-a întâmplat nimic, din fericire, zic eu. Deci, nu înțeleg de ce chiar din ministerul Apărării a fost făcut acest discurs public îngrijorător. Cu premierul nu am avut o discuție și vă zic de ce nu. Nu am avut o discuție pentru că un jalon PNRR închis. De ce să mai vorbim de un subiect închis? Oamenii aceștia nu se pensionează la 40 de ani așa cum s-a zis. Nu e adevărat. Pensionarea anticipată se face după niște reguli, în funcție vechime, pe care nu le poți îndeplini foarte simplu. De asemenea, se face raportat la o vârstă de pensionare care va crește etapizat conform legii în vigoare. Deci, lucrurile sunt deja clare. Nu văd de ce am reinterveni în acest moment. Ar fi în defavoarea angajaților, iar ministrul Muncii nu face niciodată și nu vrea să facă niciodată nimic în defavoarea angajaților, indiferent cum se numește acel ministru al Muncii” a spus ministrul Florin Manole, la RomâniaTV. 

