Ministrul Manole a făcut anunțul: 2,9 milioane de pensionari primesc mai mulți bani în mai!

Ministrul Muncii, Florin Manole, a intervenit la România TV, unde a oferit clarificări privind mai multe teme de interes pentru pensionari, de la amânarea sprijinului financiar programat inițial pentru perioada sărbătorilor pascale.

Oficialul a explicat că întârzierea ajutorului a fost cauzată de blocajele bugetare și de procedurile de avizare, urmând ca plata să fie făcută în luna mai, odată cu pensia, în primă tranșă. Totodată, acesta a semnalat întârzieri în aprobarea biletelor de tratament balnear din partea ministerului Finanțelor, deși programul este bugetat și destinat celor aproximativ 114.000 de pensionari eligibili.

Amânare pentru luna Mai

"Într-adevăr, calendarul de primire al sprijinului pentru pensionari în anul 2026 a fost decalat, a fost întârziat, din cauza atacului făcut la Curtea Constituțională asupra bugetului și din cauza faptului că bugetul a venit târziu. În cursul lunii următoare, cu pensia din luna mai, toți cei de 2,9 milioane de pensionari care sunt eligibili, care sunt sub pragurile de venit, indiferent că sunt pensionari din sistemul public sau din sistemul militar, vor primi acest sprijin în mai și în decembrie. Este vorba de două tranșe așa cum am mai explicat. (...)

Biletele de tratament balnear, amânate din cauza lipsei de aprobări de la ministerul de Finanțe

În ceea ce privește biletele de tratament, subiectul este foarte important. Am pus în transparență deja de două luni de zile actul normativ care dă 114.000 de bilete de tratament balnear oamenilor. Pensionarii știu foarte bine despre ce e vorba, e un proiect recurent pe care ministerul deja îl face de foarte mulți ani de zile. Undeva la 114.000 de pensionari vor putea merge la centrele de tratament balnear din România, doar că, din păcate, și de neînțeles, încă nu avem aprobarea de la ministerul de finanțe. Anul acesta avem de a face cu cea mai lungă tergiversare a acestui proiect, pentru care avem buget. E nevoie de acest proiect, pentru că tratamentul balnear nu înseamnă doar o mică perioadă de recreere, ci și un mijloc medical. Anul acesta se întârzie foarte mult. Vreau să transmit un mesaj public către ministerul de Finanțe: Dați drumul proiectului! Pensionarii așteaptă. Pensionarii au drepturi. Bani pentru acest proiect sunt în bugetul Casei Naționale de Pensii. Nu vin ca o povară de la buget și se vor cheltui tot în țară. Nu se vor pierde în nu știu ce vacanțe extravagante, externe, sau mai știu eu ce. Sunt bani care se folosesc în România pentru pensionarii României", a explicat Florin Manole.

