Pensionarii vor primi 114.000 de bilete de tratament balnear, în 2026
Data publicării: 18:23 30 Mar 2026

Pensionarii vor primi 114.000 de bilete de tratament balnear, în 2026
Autor: Doinița Manic

imagine cu un pensionar Anunțul pentru pensionari vine de la ministrul Muncii, Florin Manole. Foto: Freepik.com/ pensionar

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că pensionarii vor primi 114.000 de bilete de tratament balnear, în 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că în acest an, pensionarii vor primi 114.000 de bilete de tratament balnear.

"Imediat după aprobarea bugetului de stat, am inițiat procedurile necesare pentru asigurarea continuității programului de tratament balnear. Pentru mulți pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate și ocazia de a-și recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul și starea de bine.

În 2026, asigurăm aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, în cadrul unui program care, de la an la an, rămâne o formă importantă de sprijin. Este important ca acest program să fie din nou accesibil și să funcționeze constant, pentru cei care au nevoie de el", a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Când vor fi plătite pensiile din aprilie

Totodată, reamintim că zilele trecute Ministerul Muncii a anunțat că pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie, în contextul Sărbătorilor Pascale. Astfel, pensionarii care primesc sumele pe card le vor încasa pe 8 aprilie, în timp ce seniorii care încasează pensia prin poștă vor primi banii cel târziu pe 9 aprilie.

„Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii.

În același timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poșta Română S.A. și instituțiile bancare cu care CNPP are încheiate convenții de distribuire și plată a pensiilor.

În aceste condiții, dată fiind importanța acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.

În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, a anunțat Ministerul Muncii.

