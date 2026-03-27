DCNews Stiri Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Data actualizării: 13:04 27 Mar 2026 | Data publicării: 12:53 27 Mar 2026

Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Autor: Iulia Horovei

pensii 2026 pensionari Plata pensiilor din aprilie 2026. Sursa foto: Agerpres

Casa Națională de Pensii Publice va asigura plata în avans a pensiilor și indemnizațiilor în luna aprilie, în contextul Sărbătorilor Pascale, potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Pensii aprilie 2026: când vor fi plătite

Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie, în contextul Sărbătorilor Pascale, potrivit unui anunț al Ministerului Muncii. 

Citește și: EXCLUSIV Copiii care primesc bani în plus. Florin Manole: Este dublu, creștere semnificativă / Video

Pensii aprilie 2026: calendarul plăților

Pensionarii care primesc sumele pe card le vor încasa pe 8 aprilie, în timp ce seniorii care încasează pensia prin poștă vor primi banii cel târziu pe 9 aprilie.

„Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Muncii.

Totodată, Casa Națională de Pensii Publice a transmis notificări către Poșta Română și instituțiile bancare pentru ca procesul de plată să se desfășoare fără întârzieri.

„În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, au mai adăugat oficialii.

Citește și: Pensionarii care vor avea mai mulți bani de Paște. Ministrul Muncii: Nu este pomană

pensii
paste
ministerul muncii
pensionari
pensii aprilie 2026
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
OpenAI suspendă o funcție de conversații din ChatGPT. E pe termen nedeterminat
Publicat acum 23 minute
Cenaclul de la Roma, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Publicat acum 32 minute
Ciobănescul corb, gigantul blând al Carpaților, în prim-plan la DC Anima - Video
Publicat acum 48 minute
Proces istoric evaluat de un prestigios complet de judecată format, printre alții, din Laura-Iuliana Scântei
Publicat acum 55 minute
Pacienții ar putea primi diagnosticul de la distanță. Ministerul Sănătății schimbă regulile telemedicinei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 20 minute
Starea de sănătate a lui Daniel Băluță după ce a fost otrăvit cu arsenic și mercur: Efectele au lăsat urme
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Daniel Băluță susține ieșirea PSD de la guvernare. Bogdan Chirieac, avertisment despre planul USR
Publicat acum 10 ore si 3 minute
Horoscop 27 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților
Publicat acum 8 ore si 26 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 28: UK acuză Iranul că ține economia globală „ostatică” / SUA iau în considerare trimiterea a 10.000 de soldaţi suplimentar
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
