Pensii aprilie 2026: vor fi plătite mai devreme, înainte de Paște. Calendarul complet al plăților

Pensii aprilie 2026: când vor fi plătite

Pensiile vor fi plătite mai devreme în luna aprilie, în contextul Sărbătorilor Pascale, potrivit unui anunț al Ministerului Muncii.

Pensii aprilie 2026: calendarul plăților

Pensionarii care primesc sumele pe card le vor încasa pe 8 aprilie, în timp ce seniorii care încasează pensia prin poștă vor primi banii cel târziu pe 9 aprilie.

„Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Muncii.

Totodată, Casa Națională de Pensii Publice a transmis notificări către Poșta Română și instituțiile bancare pentru ca procesul de plată să se desfășoare fără întârzieri.

„În ceea ce privește ajutoarele one-off, acordarea acestora este prevăzută în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026. Având în vedere că actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională, CNPP apreciază că ajutoarele one-off nu se pot acorda în luna aprilie, urmând să fie achitate în luna mai”, au mai adăugat oficialii.

