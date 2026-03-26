Florin Manole, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, a explicat, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DC News pachetul de sprijin pentru anumite categorii de familii cu copii din România și care sunt grupurile principale vizate. Aceste măsuri au fost propuse de ministru, ca urmare a neindexării alocațiilor.

Categoriile de copii care primesc bani în plus

„Am luat, spre deosebire de anul trecut, și măsura sprijinului pentru unele familii cu copii. Familia Manole, care are și ea copii, nu are nevoie de sprijin, adică nu sunt vizați cei care au venituri cel puțin decente în țara asta, sigur că resimt și ei inflația, dar nu trebuie să fie o prioritate aceste categorii.

Am venit cu această propunere de pachet foarte rațional și foarte echilibrat, păstrând inclusiv ideea necesității prudenței în cheltuielile publice. Deseori, am dat exemplul beneficiilor pentru copii. Am spus mereu asta. Am plecat de la percepția mea personală, pentru că am un copil mic. Nu cere foarte multe când e mic, dar cere. Și faptul că nu a crescut, nu este e o tragedia în familia Manole, dar în bugetul unor familii din această țare este o problemă. Acelor copii trebuie să ne adresăm.

Neindexarea alocațiilor produce o economie, ca să folosesc acest cuvânt oribil în context, pentru că nu de aici trebuie să facem economii, de aproximativ 1 miliard de lei, motiv pentru care am venit un pachet pentru cele mai sărace familii cu copii, care costă 350-360 de milioane de lei. Deci, este o corecție de 65%, iar de la administrație tăiem 10%", a declarat ministrul Florin Manole.

Creștere pentru copii cu dizabilități

În continuare, ministrul Florin Manole a precizat că pachetul social se concentrează pe copiii care au cea mai mare nevoie de sprijin, respectiv cei cu dizabilități.

„Ne-am dus către acele categorii de copii, care, în percepția oricărui cetățean și decident, este de necombătut că sunt categorii care au nevoie de sprijin. Am zis copiii cu dizabilități, cel mai mic sprijin este de 80 de lei, pe lună, iar cel mai mare este de 450-460 de lei pe lună. Tocmai pentru că suma este atât de mică, nici măcar nu mi-a trecut prin gând să discut despre rata inflației, adică să creștem de la 80 de lei, cu 10%, la 88 de lei? Ar fi fost rușinos, public, pentru mine, să apar public și să spun că am indexat beneficiile pentru copii cu 10% sau cu 20%. Deci, creșterea din pachet este mare, dar suma rămâne mică și insuficientă, dar cred că am făcut tot ce am putut, respectiv de la 80 de lei, la aproape 200 de lei. Este o creștere semnificativă.

Tichetul pentru grădiniță - copiii vizați de măsură

Tichetul de grădiniță pentru copiii din familii care au, deseori, sub 900 de lei media veniturilor per adult, în cazul în care sunt 2 copii se calculează ca un adult, dar aici vorbim de peste 60.000 de beneficiari, care, în loc de 133 de lei pe lună primesc dublu în timpul celor 10 luni de grădiniță și doar dacă sunt cu prezența la grădiniță, sigur că se acceptă excepții de absențe justificate, din cauza gripei, de exemplu. Ramficațiile acestui pachet sunt dincolo de bugete, pentru că, un copil care merge la grădiniță este un copil care evoluează mult mai repede și are mult mai multe șanse să se dezvolte corect în școala primară și gimnazială, a mai spus ministrul Florin Manole",, la DC News.

Vezi emisiunea integrală aici: