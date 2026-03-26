Creșterea vârstei de pensionare, coșmar pentru cei concediați înainte de a ieși le pensie. Adrian Negrescu arată singura lor șansă

România se îndreaptă spre o situație dificilă, în care numărul tot mai mic de persoane active și natalitatea scăzută vor pune în pericol sustenabilitatea plății pensiilor, iar una dintre soluțiile inevitabile ar putea fi creșterea vârstei de pensionare, chiar spre 67 sau 70 de ani, pe modelul discutat în alte state europene, inclusiv în analize recente ale Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, așa cum avertizam într-un articol publicat ieri.

O astfel de soluție ridică o întrebare socială importantă: ce se întâmplă cu persoanele care, după 55-60 de ani își pierd locul de muncă și întâmpină dificutăți reale în a se reangaja, în condițiile în care mulți angajatori preferă forța de muncă tânără? Într-un astfel de scenariu, al creșterii vârstei de pensionare la 70 de ani, discuția nu vizează doar sustenabilitatea financiară a sistemului, ci și capacitatea pieței muncii de a integra toate categoriile de vârstă, într-un context demografic deja fragil.

Economistul Adrian Negrescu: Firmele private nu pot fi obligate să angajeze oameni în funcție de vârsta pe care o au

Ce soluții au, de fapt, românii care se apropie de vârsta de pensionare și sunt dați afară fie din cauza restructurărilor, fie pentru că firma dă faliment? L-am contactat pe economistul Adrian Negrescu pentru explicații, iată ce ne-a spus:

"Firmele private nu pot fi obligate să angajeze oameni în funcție de vârsta pe care o au sau în funcție de alte criterii care țin de viața acestora. Criteriile în sectorul privat sunt legate de expertiză, de experiență și de calificarea profesională. Dacă statul ar intra și ar impune criterii de vârstă în angajarea unor oameni, din punctul meu de vedere ne-am duce într-o zonă extrem de periculoasă, în care multe dintre companii vor găsi probabil alte soluții pentru a evita astfel de reglementări. Soluția este să reduci taxele pe muncă, să creezi cadrul fiscal necesar stimulării investițiilor, mai ales cele care creează locuri de muncă și să speri ca prin sistemul educațional să ai măcar o nouă generație capabilă într-adevăr să iasă de pe băncile școlii cu un job, cu o meserie, și să intre rapid în mecanismele economice pentru a salva această bombă cu ceas care riscă să explodeze și să creeze mari probleme", a spus Adrian Negrescu.

VEZI ȘI: Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”

Singura soluție pe care o au românii care se apropie de vârsta de pensionare

"Deci soluția e ca românii, după o anumită vârstă, să țină cu dinții de un anumit job pentru a nu fi dați afară?", l-am întrebat pe Adrian Negrescu.

"Soluția e să încerci să devii atât de important la locul tău de muncă încât să nu conteze vârsta pe care o ai, să îți găsești activități care să aducă bani în plus și să pui bani deoparte. Este absolut esențial să încercăm să ne punem bani deoparte pentru pensie, indiferent că avem 20-30-40 de ani în momentul de față", a răspuns economistul.