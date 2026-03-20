Pensionarii care vor avea mai mulți bani de Paște. Ministrul Muncii: Nu este pomană

După zile întregi de discuții aprinse și mai multe runde de negocieri marcate de neînțelegeri în cadrul coaliției, PSD a reușit să obțină un rezultat important în procesul de adoptare a bugetului. Social‑democrații au impus includerea unor amendamente bugetare menite să aducă sprijin pensionarilor, familiilor cu copii cu handicap și persoanelor vulnerabile, într‑un moment în care creșterea costurilor afectează puternic veniturile românilor. În direct la România TV, ministrul Muncii, Florin Manole, a detaliat cine va beneficia de aceste sume și ce ajutoare vor primi pensionarii de Paște, clarificând modul în care măsurile vor fi aplicate.

"Este bine că se va adopta bugetul cu amendamentele cerute, dar aș fi prudent în declarații. Aș spune că este o compensare parțială a unei situații dificile pentru 2,8 milioane de pensionari și 300.000 de familii cu copii. Nu poți să spui că este foarte bine. Prețurile sunt foarte mari, iar noi am făcut tot ce am putut. Am reușit să deblocăm niște sume de bani pentru concetățenii noștri, pe care unii îi numesc vulnerabili. I-am auzit pe unii despre acest sprijin ca fiind pomană. Nu e adevărat, este o chestiune de normalitate. Mi se pare normal să ai empatie față de cetățenii care trec prin situații mai dificile material. Sunt niște sume; nu aș zice că sunt mari sau mici, dar aș putea spune că sunt atât de mult cât ne-am putut permite. Sper să fie utile pentru pensionari în perioada Paștelui și Crăciunului.

Pensionarii care vor avea mai mulți bani de sărbătorile pascale

Pensionarii care vor avea mai mulți bani de sărbătorile pascale sunt următorii: pensionarii cu pensii până în 1.500 de lei vor primi 1.000 de lei în două tranșe, 500 de lei odată, 500 în a doua tranșă; pensionarii cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, tot așa, în două tranșe egale, cu câte 400 de lei; iar cei cu pensie între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei, în două tranșe egale de 300 de lei. Cum vă spuneam, 2,8 milioane de pensionari, mai mult de jumătate dintre pensionarii României, vor primi acest sprijin.

Este o învrăjbire între clasele sociale, cu care, din păcate, ne-am mai întâlnit și în alte ocazii. Banii aceia care au fost luați vor fi puși din nou acolo la rectificare. Este doar o amânare, nu o eliminare a acelor drepturi. Rectificarea ar trebui să vină undeva în luna septembrie", a declarat Florin Manole.

