Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că perioada următoare va aduce creșteri de prețuri la alimente și servicii, pe fondul costurilor ridicate la energie și carburanți.

„Urmează luna patimilor financiare pentru români în perspectiva sărbătorilor de Paște. Prețurile produselor alimentare, ale serviciilor, a tot ceea ce consumăm în fiecare zi, vor crește în condițiile în care benzina, motorina, scumpirile de la pompă influențează semnificativ prețurile tuturor produselor și serviciilor vândute în țara noastră.

Trebuie să ne așteptăm la niște scumpiri temperate în preajma sărbătorilor de Paște, o sărbătoare care cu siguranță va aduce un record de prețuri în magazine fără precedent în ultimii ani. Nu este vina hipermarket-urilor, a producătorilor din industria alimentară, a celor care lucrează în această industrie pentru aceste prețuri. Este pur și simplu o consecință a costurilor din ce în ce mai mari, cu carburanții, cu gazele, cu energia, cu tot ceea ce ține de aceste activități economice”, spune acesta în exclusivitate pentru DC News.

Promoții agresive, dar cu impact limitat

Adrian Negrescu mai specifică faptul că în apropierea sărbătorilor pascale, hipermarketurile vor încerca să atragă clienții prin discounturi și campanii promoționale, însă prețurile vor rămâne ridicate raportat la puterea de cumpărare.

„Probabil în preajma sărbătorilor de Paște vom asista la o adevărată vânătoare de promoții în care se vor angrena mare parte dintre români în căutarea produselor specifice sărbătorilor, de la ouă, la brânză, la carne, miel și alte lucruri pe care să le pună pe masa de Paște.

Cel mai sigur hipermarket-urile se vor întrece în promoții, vor încerca să facă discount-uri, să găsească soluții pentru a face vânzări în volum, în condițiile în care prețurile vor rămâne în continuare extrem de ridicate, raportate la puterea de cumpărare”, punctează el.

„Sărbătoarea la suta de grame”

Analistul atrage atenția asupra unei schimbări importante în comportamentul de consum: tot mai mulți români vor opta pentru cantități mai mici:

„Va fi încă o sărbătoare la suta de grame în care vânzările se vor realiza în special pe baza unor prețuri la suta de grame, pe baza unor formate mai mici, adaptate într-adevăr puterii de cumpărare.

Mi-e teamă că vânzările vor fi mai temperate față de anul trecut, altfel spus, vânzările din magazine nu vor mai înregistra ritmul din 2025 și nici nu mai vorbim de cel din 2024”.

Creșteri moderate, pentru a evita blocajul vânzărilor

Deși scumpirile sunt inevitabile, acestea vor fi mai degrabă moderate, nu explozive.

„Cert este că vânzările din retailul alimentar sunt ca un elastic. Dacă crești prea mult prețurile, elasticul se rupe, altfel rămâi cu marfa nevândută.

Așa că să nu ne așteptăm la creștere de prețuri de 30-40%, vor fi probabil creștere de prețuri temperate în tentativa hipermarket-ului de a menține prețurile la un nivel cât de cât competitiv, altfel spus, să facă vânzări în condițiile în care puterea de cumpărare este una redusă”, a concluzionat Adrian Negrescu.