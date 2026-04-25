Descoperire alarmantă după ce o fetiță de 2 ani, din Constanța, a murit. Ce a arătat autopsia
Data actualizării: 18:42 25 Apr 2026 | Data publicării: 18:34 25 Apr 2026

Descoperire alarmantă după ce o fetiță de 2 ani, din Constanța, a murit. Ce a arătat autopsia
Autor: Irina Constantin

fetita 2 ani Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Durere infinită pentru o familie din Constanța care și-a pierdut fetița de doar 2 ani. Când și-au dat seama că starea fetiței e tot mai gravă, au plecat, de urgență, spre medic, iar pe drum au apelat 112. Copila a fost resuscitată pe un drum național, fără a fi readusă la viață.

La autopsie, medicii au descoperit că fetița a murit după ce a înghițit bilele magnetice de la o jucărie. Părinții nu au avut nicio explicație pentru moartea fetiței până ce autopsia a arătat că micuței, de doar 2 ani, i s-au blocat intestinele. 

Fetița de nici doi ani, din Constanța, se simțea tot mai rău și avea vărsături. Părinții, care au văzut că starea fetiței nu se ameliorează, s-au deplasat, de urgență, la cabinetul medicului. 

”Pe drum, starea fetiței s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112, solicitând o ambulanță, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța, conform Observator. 

La autopsie, s-a descoperit că, în intestinele copilei, erau mai multe bile magnetice. Ele s-au lipit între ele şi asta a dus la blocajul intestinelor și apoi la o infecţie severă, arată sursa citată.

Protecţia Consumatorului a început o anchetă pentru a vedea dacă respectivele bile respectau standardele europene de siguranţă. Verificări fac și inspectorii de la Protecția Copilului.

