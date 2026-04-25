DCNews Politica De ce renunță Viktor Orban la mandatul de parlamentar obținut la alegerile din Ungaria
Data publicării: 19:46 25 Apr 2026

De ce renunță Viktor Orban la mandatul de parlamentar obținut la alegerile din Ungaria
Autor: Andrei Itu

viktor orban zambaret Foto: Agerpres / Viktor Orban

Viktor Orban, liderul Fidesz-KDNP şi prim-ministru în exerciţiu, a declarat sâmbătă că va renunţa la mandatul câştigat în urma recentelor alegeri parlamentare din Ungaria, transmite MTI.

Explicațiile date de Viktor Orban

Viktor Orban a declarat că va renunța la  mandatul de parlamentar obținut la cele mai recente alegeri din Ungaria. El a subliniat că energia sa va fi folosită mai bine pentru reorganizarea "părţii naţionale" decât pentru a sta în Parlament.

Totodată, politicianul ungar a anunţat că şeful cabinetului său de prim-ministru, Gergely Gulyas, va conduce grupul parlamentar Fidesz.

Deciziile luate de Viktor Orban

Într-un clip postat pe o rețea socială, Viktor Orban a anunţat că şedinţa consiliului de administraţie al Fidesz tocmai s-a încheiat, în cadrul acesteia fiind luate mai multe hotărâri importante, care vizează o restructurare radicală a grupului parlamentar al partidului, noul grup urmând să se formeze luni sub conducerea lui Gulyas.

Viktor Orban a evidențiat că mandatul pe care l-a câştigat ca lider al listei Fidesz-KDNP este, din punct de vedere tehnic, un loc parlamentar al Fidesz, fapt pentru care a hotărât să renunţe la el. "Sunt necesar nu în Parlament, ci în reorganizarea părţii naţionale", a spus el.

Viktor Orban a mai afirmat că membrii consiliului de administraţie i-au recomandat să îşi continue activitatea în fruntea Fidesz. "Dacă congresul mă onorează cu încrederea sa, sunt pregătit pentru această sarcină", a adăugat Viktor Orban.

viktor orban
ungaria
