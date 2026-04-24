Grecia interzice închirierea șezlongurilor pe sute de plaje. Ce trebuie să știe turiștii
Data actualizării: 22:30 24 Apr 2026 | Data publicării: 22:29 24 Apr 2026

Grecia interzice închirierea șezlongurilor pe sute de plaje. Ce trebuie să știe turiștii
Autor: Elena Aurel

plaja mare sezlonguri si umbrele Sursa foto: Freepik, @frimufilms

Grecia a extins numărul plajelor unde este interzisă închirierea de șezlonguri și umbrele, măsură menită să protejeze mediul și biodiversitatea.

Grecia a extins vineri, la peste 250, numărul plajelor pe care este interzisă închirierea de şezlonguri şi umbrele de plajă, în încercarea de a proteja flora şi fauna într-o ţară care se confruntă cu supraturismul, informează AFP, citată de Agerpres. 

Comparativ cu 2025, 13 plaje au fost adăugate pe această listă, publicată în fiecare primăvară de la adoptarea unei legi care vizează limitarea proliferării şezlongurilor de închiriat şi a afacerilor care au invadat coastele Greciei, o destinaţie populară mai ales vara, potrivit unei declaraţii ministeriale.

În 2024, primul an în care legea a fost implementată, lista includea 198 de plaje din întreaga ţară.

Anul acesta, 251 de plaje greceşti au fost declarate închise oricărui tip de construcţie, de la şezlonguri şi umbrele închiriate până la structuri temporare din lemn.

Aceste interdicţii vin în urma criticilor şi a unei mişcări cetăţeneşti cunoscute sub numele de "mişcarea prosoapelor", care vizează "recuperarea" spaţiului public de pe plaje în faţa proliferării şezlongurilor, umbrelelor de plajă, cafenelelor, barurilor şi tavernelor.

Autorităţile elene au început să demonteze construcţiile ilegale 

Guvernul conservator de la Atena a fost forţat să le interzică, în special în zonele protejate din reţeaua ecologică europeană Natura 2000, atât pe continent, cât şi pe insule.

Obiectivul este "de a asigura protecţia plajelor care au o valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum şi conservarea faunei şi florei acestora", se arată într-un comunicat de presă comun al Ministerelor Finanţelor şi Mediului.

Unele dintre aceste plaje protejate sunt zone vitale pentru speciile pe cale de dispariţie, cum ar fi ţestoasele marine şi focile călugăr.

Pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la impactul turismului excesiv, autorităţile elene au început să demonteze construcţiile ilegale de-a lungul coastelor în ultimii ani.

Joi, echipe însoţite de poliţişti au demolat cabane de plajă pe mica insulă Gavdos, la sud de Creta.

În 2025, o controversă a izbucnit şi pe insula Milos din arhipelagul Cicladelor, cu privire la construirea unui hotel în apropierea uneia dintre cele mai faimoase plaje din Grecia, Sarakiniko. În decembrie, mai mulţi primari din insulele Ciclade şi Dodecanez din Marea Egee au avertizat că turismul excesiv ameninţă însăşi existenţa insulelor.

În 2025, Grecia a fost vizitată de 37,981 milioane de turişti, o creştere de 5,6% faţă de anul precedent, conform cifrelor provizorii publicate la sfârşitul lunii februarie de Banca Greciei, ceea ce înseamnă că, pentru al treilea an consecutiv, a fost înregistrat un nou record în ceea ce priveşte sosirile de turişti.

