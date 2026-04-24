Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv

O conductă a reţelei de gaze din comuna Rucăr a fost avariată, vineri, în timpul unor lucrări efectuate în zonă, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

"La locul incidentului s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr. Forţele ISU ajunse la eveniment au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, sens în care a fost anunţat distribuitorul de gaz. Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecţia populaţiei din zona respectivă", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Au fost evacuate preventiv 100 de persoane

Sursa citată precizează că au fost evacuate preventiv 100 de persoane din mai multe gospodării, dar şi din magazinele din zonă. Ulterior, alimentarea cu gaz a fost întreruptă de către o echipă a societăţii de distribuţie.

La locul incidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi un echipaj CBRN, conform Agerpres.

