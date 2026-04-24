€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0924
|
$ 4.3551
 
DCNews Stiri Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Data publicării: 10:58 24 Apr 2026

Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Autor: Tiberiu Vasile

Conductă gaze. Sursa: Agerpres

O conductă de gaze din Rucăr a fost avariată vineri în timpul unor lucrări, provocând scurgeri de gaz și mobilizarea echipelor de intervenție ale ISU Argeș.

O conductă a reţelei de gaze din comuna Rucăr a fost avariată, vineri, în timpul unor lucrări efectuate în zonă, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

"La locul incidentului s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr. Forţele ISU ajunse la eveniment au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, sens în care a fost anunţat distribuitorul de gaz. Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecţia populaţiei din zona respectivă", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Au fost evacuate preventiv 100 de persoane

Sursa citată precizează că au fost evacuate preventiv 100 de persoane din mai multe gospodării, dar şi din magazinele din zonă. Ulterior, alimentarea cu gaz a fost întreruptă de către o echipă a societăţii de distribuţie.

La locul incidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi un echipaj CBRN, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Incendiu într-un apartament din Brașov: 25 de persoane au fost evacuate
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rucar
conduce
gaze
evacuare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Accident grav în Iași: O mașină a căzut de pe Pasarela Bucium
Publicat acum 36 minute
Conductă de gaze avariată la Rucăr. Peste 100 de persoane au fost evacuate preventiv
Publicat acum 44 minute
Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’, în turneu de educație istorică
Publicat acum 46 minute
Ilie Bolojan a intrat în forță în Ministerul condus până ieri de PSD. S-a dus direct la Energie, în această dimineață
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Norvegia vrea să interzică accesul la social media pentru tinerii sub 16 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Emmanuel Macron și-a anunțat retragerea din politică
Publicat acum 11 ore si 34 minute
De ce te simți balonat seara chiar dacă mănânci normal. Iată ce încearcă să-ți spună corpul tău
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Horoscop 24 aprilie 2026. Venus intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii
Publicat acum 1 ora si 24 minute
La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close