Incendiu într-un apartament din Brașov: 25 de persoane au fost evacuate

Pompierii au evacuat 25 de persoane din mai multe imobile din cauza fumului puternic degajat de un incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe din Braşov.

"În jurul orei 00:00, am fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe din municipiul Braşov (pe strada Ciocanului). La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD. S-a intervenit pentru localizarea şi lichidarea incendiului", a informat, joi, ISU Braşov.

În urma evenimentului, o femeie a fost surprinsă în interiorul apartamentului. I s-a acordat asistenţă medicală la faţa locului, ulterior fiind transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

"De asemenea, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate din mai multe imobile, pentru protecţia şi siguranţa acestora, având în vedere că incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum", adaugă sursa citată.

După lichidarea incendiului, pompierii au continuat acţiunea, prin ventilarea spaţiilor afectate şi a casei scării.

VEZI ȘI: Ancheta a scos la iveală cauza incendiului din blocul social din Constanța: De la ce a pornit