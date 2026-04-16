€ 5.0914
|
$ 4.3224
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.3224
 
DCNews Stiri Incendiu într-un apartament din Brașov: 25 de persoane au fost evacuate
Data actualizării: 08:36 16 Apr 2026 | Data publicării: 08:33 16 Apr 2026

Incendiu într-un apartament din Brașov: 25 de persoane au fost evacuate
Autor: Elena Aurel

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin

Zeci de persoane din mai multe imobile din Brașov au fost evacuate în urma izbucnirii unui incendiu într-un apartament.

Pompierii au evacuat 25 de persoane din mai multe imobile din cauza fumului puternic degajat de un incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe din Braşov.

"În jurul orei 00:00, am fost anunţaţi despre izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe din municipiul Braşov (pe strada Ciocanului). La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj SMURD. S-a intervenit pentru localizarea şi lichidarea incendiului", a informat, joi, ISU Braşov.

În urma evenimentului, o femeie a fost surprinsă în interiorul apartamentului. I s-a acordat asistenţă medicală la faţa locului, ulterior fiind transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

"De asemenea, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate din mai multe imobile, pentru protecţia şi siguranţa acestora, având în vedere că incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum", adaugă sursa citată.

După lichidarea incendiului, pompierii au continuat acţiunea, prin ventilarea spaţiilor afectate şi a casei scării. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
brasov
smurd
locatari evacuati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close