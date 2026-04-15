Ancheta a scos la iveală cauza incendiului din blocul social din Constanța: De la ce a pornit

Incendiul care a cuprins, marţi seară, un bloc social din municipiul Constanţa a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit produs la aparate electrice lăsate sub tensiune, nesupravegheate, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea.

În prezent, pompierii se află la faţa locului pentru întocmirea documentelor şi stabilirea pagubelor, arată sursa citată.

Consiliul Judeţean (CJ) Constanţa a transmis, miercuri, că opt persoane, între care patru copii, sunt internate la Spitalul Judeţean de Urgenţă la acest moment, o victimă fiind internată în cadrul secţiei de ATI în stare critică.

Conform datelor transmise anterior de CJ, este vorba despre un bărbat în vârstă de 64 de ani, care prezintă arsuri pe aproximativ 80% din suprafaţa corporală.

Minorii sunt în stare bună, rezultatele analizelor sunt bune şi pot fi externaţi, a mai anunţat CJ Constanţa.

Primăria Constanţa a informat, marţi seară, că 157 de persoane au fost evacuate în total din imobilul afectat de incendiu.

Din cauza amplorii flăcărilor, care s-au manifestat generalizat la nivelul blocului HC 7 de pe Aleea Umanităţii din campusul Henri Coandă l, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie.

