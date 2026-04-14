Incendiul din Constanța a fost stins. Nouă victime au ajuns la spital, printre care trei copii/ Update

Update: Incendiul a fost stins. Planul Roșu, dezactivat după ora 21:00

Incendiul s-a manifestat generalizat la nivelul întregului imobil. A fost lichidat, iar Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat după ora 21:00, arată ISU Dobrogea.

Inginerul Cătălin Speriatu, constructor, explică în principiu, nu cu referire la cazul concret din Constanța, că ”anveloparea ar putea fi problemă, iar polistirenul, dacă nu e de calitate, arde, ia foc. Cele de calitate se topesc. Totuși, există riscuri. Atunci, trebuie întrerupt, din etaj în etaj, cu o structură de vată minerală, ignifugă”.

Nouă persoane au ajuns la spital

Update 2: Nouă persoane, între care trei minori, au fost transportate, marţi seară, la spital în urma incendiului care a cuprins un bloc social din municipiul Constanţa, situat în cartierul Henri Coandă.

"La UPU Constanţa au fost transportate 9 victime (6 adulţi şi 3 minori), dintre care un adult intubat", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 'Dobrogea'.

Conform sursei citate, la faţa locului intervin peste 90 de cadre şi 10 autospeciale de la ISU Constanţa, două autospeciale de la ISU Ialomiţa, două autoscări şi o autoplatformă, un echipaj de descarcerare, 9 ambulanţe SMURD B2, o ambulanţă SMURD C1, 3 autospeciale de transport victime multiple, 5 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 6 ambulanţe SAJ tip B, un compartiment de consultaţii de urgenţă de la SAJ.

Update 1: O fetiță în vârstă de 9 ani şi un adult de 65 de ani au fost transportaţi la spital în urma incendiului. Minora a fost intoxicată cu fum, iar adultul are insuficienţă respiratorie.

Știrea inițială

”Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălțime P+2), existând informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor.

În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița. Echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere a incendiului și de căutare-salvare.

Intervenția este în dinamică, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce situația evoluează” arată ISU Constanța.