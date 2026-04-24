Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Data actualizării: 10:02 24 Apr 2026 | Data publicării: 09:12 24 Apr 2026

Tudor Gheorghe a fost dus la spital după ce s-a lovit la cap
Autor: Tiberiu Vasile

Tudor Gheorghe. Sursa Foto: Agerpres

Tudor Gheorghe a fost dus la spital.

Artistul Tudor Gheorghe a fost transportat de urgență la spital, după ce a fost preluat cu ambulanța de la Hotelul Moldova din Iași.

Potrivit informațiilor transmise de România TV,  după ce i s-a făcut rău, acesta s-ar fi lovit la cap, motiv pentru care a fost solicitată intervenția medicală.

Apelul la 112 a fost efectuat chiar de fiul artistului. Acesta a anunțat că artistul în vârstă de 80 de ani a căzut.

Imediat la fața locului au intervenit un echipaj medical și unul de poliție.

Tudor Gheorghe a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. N. Oblu”, specializat în Neurochirurgie, din Iași, unde primește îngrijiri medicale de specialitate.

Poliția face verificări

Poliția face anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri. Verificările sunt continuate”, a transmis vineri, Poliția Iași.

Incidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool

Potrivit informațiilor apărute, incidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool.

Artistul ar fi consumat băuturi alcoolice în seara de 23 aprilie în restaurantul hotelului.

Ulterior, după ce a ajuns în camera de hotel, Tudor Gheorghe ar fi acuzat o stare de amețeală, pe fondul unor probleme de sănătate și al consumului de alcool. La scurt timp, după ce a intrat în baie, acesta ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap.

Tudor Gheorghe a avut programat un concert luni la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, iar pentru sâmbătă era anunțat un nou spectacol la Bacău.

