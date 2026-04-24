Ce au discutat Bogdan Ivan cu Ilie Bolojan astăzi la Ministerul Energiei: Măsurile lăsate "la cheie"

Premierul Ilie Bolojan a mers, vineri dimineață, la Ministerul Energiei. Prim-ministrul a anunțat, joi, propunerile pentru ministerele rămase fără ministru în urma retragerii PSD din Guvernul României. La Energie s-a propus pe sine.

”La Ministerul Energiei - Ilie Bolojan. Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care țin de energie nu țin doar de acest minister, țin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, țin de ANRE, care este o autoritate independentă, cu care trebuie să relaționăm. Cred că pot face ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze, pentru creșterea producției, deparazitarea rețelelor și pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină” declara premierul.

Astăzi, prețurile la pompă au crescut din nou, motorina depășind, iar, 9 lei/litru. România ar putea ajunge să își frâneze dezvoltarea reală a capacităților energetice, din cauza numărului prea mare de proiecte aprobate ce au rămas doar pe hârtie. Totuși, ministrul demisionar de la Energie din partea PSD, Bogdan Ivan, a avut o intervenție telefonică la România TV unde a explicat ce a discutat astăzi cu Ilie Bolojan în birou și care sunt perspectivele pentru viitor.

"Am avut astăzi o discuție tehnică cu domnul Bolojan"

„Am avut astăzi o discuție tehnică cu domnul Bolojan, legată de stadiul proiectelor din PNRR și cum ar trebui ca lucrurile să fie făcute de acum înainte, atât în cazul investițiilor, cât și în cazul reformelor. Am discutat și pe cazul actelor normative care trebuie adoptate, din punctul de vedere al fondurilor pentru modernizare și al proiectelor. De asemenea, am făcut o prezentare a documentelor și le-am transmis prim-ministrului pentru a vedea care este nivelul acestora, blocajele principale, dar și soluțiile. În cazul companiilor, am discutat despre planurile de investiții, despre proiectele în derulare pe acest palier în momentul de față, prezentate fiecare, astfel încât munca administrativă să continue. Au fost discuții eminamente tehnice referitoare la investiții și PNRR, în special.

Mai departe, în ceea ce privește combustibilul, cetățenii trebuie să știe că nu există pericolul de raționalizare a motorinei. Astăzi, mai multe benzinării au afișat mesajul că nu mai există motorină la vânzare, datorită prețului scăzut pe care l-au avut, în speță cele de la Petrom. În momentul de față, nu se pune problema de raționalizare. Este vorba despre modul în care fiecare companie, în parte, își gestionează adaosul comercial și aprovizionarea. Nu se pune problema ca în România să fie criză de carburanți. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, se va merge mai departe pe măsurile pe care le-am propus ca ministru al energiei, de pildă: reducerea exporturilor, creșterea capacității de rafinare, limitarea adaosului comercial, supraimpozitarea veniturilor excepționale, reducerea accizei și altele.

Toate au făcut ca prețul la pompă pentru motorină standard să fie mai mic decât ar fi trebuit să fie dacă nu luam aceste măsuri. În momentul de față, prin acea ordonanță se poate lucra. Ea poate să fie actualizată de fiecare dată când situația o impune, când se schimbă piața internațională, piața internă și alți factori. Am purtat discuții în ultima perioadă, în ciuda dezbaterii politice din aceste zile, cu toți operatorii din piață și o să vin cu un set de propuneri, până îmi termin mandatul. Momentan, mandatul meu este încă valabil până se publică în Monitorul Oficial, odată cu decizia președintelui Nicușor Dan, în care constată încetarea mandatului meu și semnează. O să predau toate aceste lucruri viitorului ministru fără nicio problemă, dar mă asigur, până în ultima clipă, că măsurile principale pentru investiții, PNRR și piața de carburanți sunt în regulă și sunt lăsate la cheie celui care va ocupa acest portofoliu”, a explicat Bogdan Ivan.

Ce a spus Bolojan

"Am fost în această dimineață la Ministerul Energiei, unde am discutat cu domnul Ivan și echipa despre urgențe și problemele cele mai importante.

Obiectivul este să întărim sistemul energetic, în așa fel încât să avem un preț mai bun pentru cetățeni și mediul privat. Este foarte important să nu pierdem banii europeni, să creștem producția de energie, să ne creștem capacitatea de stocare și să avem companii de stat performante în energie.

Fonduri europene accesate

O primă urgență este accesarea fondurilor europene. Prin Ministerul Energiei se derulează un număr mare de proiecte de investiții aflate în diferite faze, unele avansate, altele cu risc de a nu fi terminate.

Finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din granturi va fi o prioritate în lunile următoare. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene, este necesar să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane.

În acest sens, trebuie să adoptăm mai multe acte normative, pe care le-am analizat astăzi. Am identificat acele măsuri care pot ridica dificultăți și, prin dialog cu Comisia Europeană, vom clarifica detaliile în perioada următoare, astfel încât propunerile legislative să fie considerate jaloane îndeplinite.

Proiecte de investiții operaționale

Un alt capitol important îl reprezintă proiectele finanțate prin Fondul de Modernizare, unde sunt disponibile sume importante. Înseamnă rețele electrice mari, stații de transformare, parcuri fotovoltaice, stocare etc. Și aici sunt întârzieri, deși ministerul a făcut eforturi mari pentru a le recupera. Am convenit că este nevoie de sprijin instituțional, prin implicarea unor specialiști, și că vom realiza un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finaliza apelul de proiecte pentru stocare.

Companii de stat performante în energie

Al treilea subiect discutat astăzi este administrarea companiilor din subordinea Ministerului Energiei, în special cele cu rol strategic, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica, privind proiectele lor de investiții și planurile pentru anii următori.

Le-am mulțumit domnului Ivan și echipei de conducere pentru colaborarea pe care am avut-o. Am convenit, de asemenea, ca angajamentele României pe această componenta de energie să fie continuate și respectate", a postat premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, pe Facebook.